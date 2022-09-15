人民网记者 赵竹青

9月15日，第四届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓，来自18个城市和地区的50位青年科学家上榜。此次评选中，首位“90后”获奖人诞生，并评出首批医学科学领域获奖人；澳门、大连、沈阳、济南首次出现获奖人；自由申报的获奖人占比创新高……获奖人的“多元化”面貌，折射出中国基础科研的蓬勃发展和科研布局的不断优化。

“科学探索奖”于2018年设立，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等14位知名科学家与腾讯基金会发起人马化腾共同发起。奖项覆盖基础科学和前沿技术十个领域，四年来共评选出200位获奖人。每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币奖金，并且可以自由支配奖金的使用。作为科学家主导的公益奖项，奖项秉持“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的宗旨，鼓励青年科技人才探索科学“无人区”，探索社会支持基础研究人才持续稳定的投入机制。

第四届“科学探索奖”获奖人画像。

获奖人“多元化”体现基础研究勃勃生机

2022年获奖人“含金量”十足，展现出中国优秀青年科学家的过人实力。其中，90%（45人）有海外一流高校、研究机构学习或工作的经历。另一方面，奖项评审“英雄不问出处”，获奖人中既有各项国家级重要奖项的获得者，也有多人此前没有获得过其他知名奖项。50名获奖人有15位通过自由申报渠道产生，创下历年新高。

“科学探索奖”特别关注女性科学家和年轻科学家的发展，在同等条件下，倾向年纪轻者和女性。今年最年轻的获奖人，北京邮电大学研究员王光宇正是一名“90后”的女性科学家。她表示：“我正在科研起步阶段，‘科学探索奖’为年轻科学家提供了极大的激励和认可，一方面让我更安心，为从事更有挑战性的工作提供了很多容错空间，另一方面也让我感受到更多责任，在未来一定要做出更不一样的原创工作。”

今年，“科学探索奖”获奖人来自18个城市和地区的35家不同机构，地域和机构分布都更广泛，其中16家机构首次有人获奖，西部省份获奖人数量有所提升，这些都是中国科技创新布局不断优化的写照。

在得知获奖时，成都理工大学教授范宣梅刚熬过几个通宵。她从事强震诱发地质灾害的机制与预测研究，四川泸定6.8级地震后，她不断提供自己的灾害预测结果和受损房屋道路解译数据，服务震后救援的“黄金72小时”。她表示：“很高兴看到西部的获奖人不断增多，国家科研政策导向变化正在显出成效。西部的大发展，必然持续涌现出科学问题。我们身处第一线，就要不断解决问题，把论文写在祖国的大地上。”

此外，港澳地区与内地的学术交流在不断“升温”。今年香港地区有两名科学家获奖，澳门地区也诞生了首位获奖人。获奖人澳门大学教授麦沛然从事芯片研究，是土生土长的澳门人。他表示：“澳门科学研究的起点不算高，但这几年得到国家方方面面的支持，又有和大湾区的频繁互动，进步速度很快。我们会在‘小而精’的方向上不断努力，为国家的科技创新做出贡献。”

获奖人所在机构分布更广，体现出中国科技创新布局不断优化。

医学科学领域首批获奖人脱颖而出

“降级”大肿瘤、探索多器官衰竭机理、预防蚊媒病毒传染病、干细胞再生治疗眼科疾病、开展中国最大食管癌队列研究……5位科学家脱颖而出，成为“科学探索奖”医学科学领域的首批获奖人。他们致力于探索疾病的本质和规律，开发临床诊疗的新技术和新方法，工作在科学研究“面向人民生命健康”的最前线。

在这5位获奖人中，还包括2位既从事临床工作又从事科学研究的医师科学家：中山大学孙逸仙纪念医院主任医师、研究员苏士成，中南大学湘雅三医院主任医师、研究员吕奔。他们是救死扶伤的医生，也是探索医学奥秘的科学家，以自身做桥梁，联通着生命科学研究和临床医学的发展。

“生命科学解答‘为什么’，临床医学在此基础上还要回答‘怎么办’。医师科学家从事以临床为导向和目标的科学研究，服务广大患者的现实需求。‘科学探索奖’正是激励我们，将最原创的、‘从0到1’的科学发现，以临床为出口不断为人民服务。”苏士成表示。

“科学探索奖”秘书处表示，新冠疫情的肆虐让所有人认识到，人类抗击疾病的每一个进步都离不开医学研究的突破和创新。奖项今年增设医学科学领域，正是为了鼓励青年学者针对疾病的本质和规律开展探索性研究，支持基础医学与临床医学的结合，培养真正具备研究能力，能解决临床迫切需求的医学领军人才。

“‘科学探索奖’今年开始增设医学科学领域，是因为我们和全国人民、全世界人民一样关注人类健康，也是因为我们坚信科学是未来人类健康改进的关键。希望支持一代又一代新的医学科学家，为建设‘健康中国’做出贡献。”首都医科大学校长、“科学探索奖”发起人之一饶毅表示。

评审务求客观公正，谁“打招呼”谁“出局”

作为目前中国金额最高的青年科技人才资助计划之一，“科学探索奖”运行四年，得到科学界、教育界广泛关注。奖项始终秉承“科学家说了算”的原则，评审务求客观公正、风朗气清。

“今年‘科学探索奖’评审工作全过程严谨有序，对个别‘打招呼’的申请人进行了严肃处理。“清华大学文科资深教授、“科学探索奖”监督委员会主席钱颖一介绍说：“监督委员会再次提醒：申报人不得以任何形式影响评审工作的独立、客观和公正，一经查实，即取消当年参评或获奖资格。”

多位奖项发起人表示：“‘科学探索奖’的评审完全基于对学术成就和创新能力作出判断，所以从一开始就对‘打招呼’采取零容忍的态度。谁‘打招呼’，谁就‘出局’。我们希望用这种一票否决机制，使学术研究回归其初心本质。” 他们也倡议科学界同仁携手营造良好的学术氛围，弘扬科学家精神，营造风清气正的科研生态。

奖项的影响力也逐年攀升。“科学探索奖”秘书处介绍，在今年奖项的提名、推荐、评审过程中，有超过900位各国院士，30多所著名高校校长参与。仅在提名推荐阶段，就有20多位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖得主参与其中。

“科学探索奖”采取企业投入、公益运作的方式，是腾讯践行可持续社会价值创新的重要探索之一。“‘科学探索奖’鼓励青年科学家心无旁骛地探索基础科学和前沿技术的‘无人区’。”马化腾表示，“腾讯未来将继续践行‘用户为本，科技向善’的使命愿景，聚焦以科技创新为基础的用户、产业和社会价值创造，担负起自己的时代使命与社会责任。”。

2022年“科学探索奖”获奖名单。

(责编：赵竹青、高雷)

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