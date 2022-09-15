人民网记者 乔雪峰

在我国有这样一条高速公路，它是世界上穿越沙漠戈壁最长的高速公路，它穿越繁华，跨越荒芜，从北京一路向西到达新疆，横穿大半个中国。

沿着这条高速公路，你可以领略草原、河流、森林、沙漠、戈壁、湖泊、冰川、高山、村庄和城市十种风光，也可以看到草原青、戈壁灰、沙漠黄、湖泊蓝、夕阳红、胡杨金、冰川白、林海绿及幻彩湖粉九种色彩。

世界上穿越沙漠线路最长的高速——京新高速。 受访方供图

这就是历时5年修建完成的京新高速公路，是国家高速公路网首都放射线中的第七条，途经北京、河北、山西、内蒙古、甘肃、新疆6个省市区，全长2822公里。这条高速公路贯通后，将北京至乌鲁木齐的里程缩短了1300多公里，是从中国的天津港到荷兰鹿特丹港最快的陆路路线，促进了“一带一路”发展和沿线地区的经济交流。

打造了一座最快捷的亚欧大陆桥

位于内蒙古西部巴彦淖尔市和阿拉善盟境内的京新高速公路临白段，途经巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠，全长930公里，成为北京连接内蒙古西北部、甘肃北部和新疆最为便捷的公路通道。

京新高速公路临白段。受访方供图

这条神奇的沙漠高速公路，不仅为无数自驾游爱好者探寻西部大漠风光提供了极大的便利，同时构筑了一条祖国北部进入新疆最快最便捷的大通道，开辟了一条新疆霍尔果斯口岸到天津港北部沿边最快捷出海通道，打造了一座天津港至荷兰鹿特丹港最快捷的亚欧大陆桥。

4月2日，在巴彦淖尔市经济技术开发区，内蒙古鼎业食品有限公司接连收到来自中东国家和地区的 5000 多吨葵花籽外贸订单，生产车间里设备全线驱动，流水线上工人们加班加点赶工生产。该公司的产品不仅在国内各大商场、超市上架，还在德国、美国等国家设置了销售网点。

现在的巴彦淖尔不仅是国家“十纵十横”的交会点之一，还是京新高速公路、京藏高速公路与临河—防城港（广西）国家大通道的交会点，成为国家承东启西、南进北出的重要节点，为农牧业产业特别是优质农产品走向全国、走向世界打通了交通运输大通道。

刺激了沿线地区的经济发展活力

在阿拉善盟左旗乌力吉鑫苑饭店，服务员正忙着给顾客上菜。东来西往的车辆、南腔北调的客商，为小镇增添了无限的活力。

“之前一直在大漠放牧，每天和骆驼为伴，多见沙石少见人，感觉与世隔绝了。”据饭店老板特木尔介绍，自从京新高速公路开通后，他卖掉了家里的骆驼，在镇上开了这家饭店，不仅收入增加了，还交了许多朋友，听他们讲天南海北的故事，拉近了自己与外界的距离。

万里黄沙漫漫，丝绸之路上的客栈是人们唯一的落脚处。地处腾格里沙漠深处的乌力吉苏木，自古以来就是中国与欧亚大陆其他国家进行贸易往来的驿站，后来古驿站荒废，乌力吉苏木人口最少时不足500人，平均每30平方公里只有一个人。

随着京新高速公路开通后，这里的常住人口迅速增加到1400多人。现在，有许多外地人在这里做生意，也有了快递服务，在乌力吉服务区经营特产生意的徐丽说：“客户购买了肉苁蓉、锁阳，我们都通过快递寄出，很方便。”

促进沙漠地区的旅游业蓬勃发展

“大漠孤烟直，长河落日圆。” 京新高速途径的额济纳，曾是汉、唐、西夏和元朝重镇，沉淀着古丝绸之路的沧桑记忆。

内蒙古自治区额济纳旗旅游资源非常丰富，之前由于交通不便，游客数量有限。京新高速公路开通后，来自全国各地的自驾游游客成倍增长。

“以前过了10月份，来镇上的人就少了，酒店、宾馆门可罗雀。”额济纳旗太豪国际酒店管理人员柴晓雯表示，现在镇上的酒店、宾馆不仅不断有客人入住，而且又新开了几家，京新高速公路的开通，不仅方便了老百姓的出行，也为达来呼布镇带来了人气。

在京新高速公路临白段开通后，胡杨节人山人海，达来呼布镇“一床难求”，为了缓解游客住宿紧张的局面和确保游客安全，额济纳旗旗委、政府协调2500多平方米的室内足球馆场地，向游客提供帐篷宿营地，免费供游客使用。

近年来，额济纳旗积极整合历史文化、生态景观、民俗风情等资源，大力发展文旅产业。截至目前，已建成胡杨林旅游区、东风航天城等14处景区，并成功举办环胡杨林自行车国际邀请赛、穿越胡杨林国际马拉松赛等多项国际、国内知名赛事。2020年，额济纳旗全年累计接待游客603万人次，实现旅游综合收入52.5亿元。

更便捷、更快捷的交通不仅方便了当地居民的出行，而且还刺激当地的经济活力，促进沙漠地区的旅游业蓬勃发展。

曾经，一队队骆驼摇曳着驼铃，沿着锋利如刃的沙脊线从天际走过，如今，京新高速公路像一条黑色的丝带，拉近了这一方热土与外界的距离，来往的车辆也为浩瀚的大漠增添了无限的活力。

(责编：申佳平、高雷)

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