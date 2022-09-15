范廷文

黑龙江省第十三次党代会提出了建设“六个龙江”的奋斗目标，对当前和今后一个时期全省经济社会发展作出了全面部署和安排。延寿县主动在全省、全市大局中审视自身，结合实际找准突破口，聚焦增收、打造平台、巩固衔接、筑魂强基，全力推动县域经济社会高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

聚焦快速发展，全力以赴抓增收

黑龙江省第十三次党代会提出，加快发展、赶超发展、高质量发展，以发展解难题、以发展增福祉、以发展促振兴。对延寿来说，抓增收就是抓发展，增收的问题解决了，发展的问题也就解决了，重点聚焦四个层面抓好增收。一是抓城乡居民增收。对准农民收入四项构成，逐项落实有针对性增收措施，通过发展现代农业、加大转移就业力度、强化政策支持、深化产权制度改革等措施持续增加农村居民人均可支配收入。抓好就业创业工作，实施中等收入群体倍增行动，完善收入分配制度，深化企事业单位薪酬制度改革，不断增加城镇居民收入。二是抓乡镇增收。综合考虑县“一核、一带、两轴、五副、三点”发展布局，整合资源力量，统筹推进特色产业发展，全力把产业链留在乡镇，最大程度拓展产业发展增收空间。加强农村集体“三资”规范化管理，梳理好所属水库、塘坝、林地、厂房、房屋等资产，加强市场化运营，获取更多收益。三是抓县财政增收。对准上级政策，全力争取项目转移支付和债券资金，强化税收征管，多措并举拓宽财力来源。县乡两级党委、政府带头过紧日子，不制定超越发展阶段的目标任务，不承诺不可持续的民生福利，严格控制一般性支出，压减非急需支出，集中财力保障刚性支出。狠抓节能降耗，降低行政成本，提高行政效率，促进增收节支。四是抓市场主体增收。落实纾困政策，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。着力营造企业发展良好生态，实施企业振兴专项行动，增强企业内在活力、市场竞争力、发展引领力。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保障企业发展用地需求，强化用能保障、金融保障和用工保障，大力扶持中小微企业和个体工商户发展。

聚焦引擎打造，凝心聚力建平台

黑龙江省第十三次党代会提出，强化区域创新载体建设，提升各级各类高新区、经开区、专业园区发展能级和水平。延寿县实施“强经开区战略”，推进经开区“二次创业”，建强县域经济发展的核心引擎。一是打造定位准确方向明确的发展平台。结合实际，以“专精特新、绿色低碳、政区一体、产城融合”为定位，以“食品、医药、亚麻、生物”为产业架构，打造产业集群、企业集中、政策集成、要素集聚、功能集合“5合1”发展平台，在小而专、小而精、小而特、小而新上下功夫，大力发展婴幼儿食品、长储备食品，谋划推进肉鸡深加工项目，着力打造一批“专精特新”中小企业，做到人无我有，人有我优，人优我新，使经开区成为延寿振兴发展的桥头堡、动力源、排头兵。二是打造营商环境最优的发展平台。把改善“软环境”作为重中之重，完善为企服务体系，开通民营企业直通车，建立政商交往行为正负面指引清单，落实经济发展包联点制度，对企业“无事不扰、有呼必应，不叫不到、随叫随到”，拼理念、拼服务、拼细节、拼干劲，构建最清、最清的政商关系，进一步形成营商高地、投资洼地、环境福地。三是打造能力最强作风最硬的平台。突出“六要六不要”要求，聚焦在谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓推进，推进项目抓竣工，竣工项目抓投产，投产项目抓达产，达产项目抓入统，入统项目抓升规，升规项目抓上市等链条，全面提升经开区的改革攻坚能力、创新引领能力、服务发展能力、执行落实能力，锤炼“早快准严实细”的好作风，优做法、强机制，推动经开区进入快速发展期。

聚焦首要任务，巩固衔接促振兴

黑龙江省第十三次党代会提出，巩固拓展脱贫攻坚成果，完善落实防返贫动态监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。延寿县坚持把巩固衔接作为首要任务，聚焦“四个重点”持续发力。一是完善防返贫监测和帮扶机制。抓实监测和帮扶两个重点环节。在监测上，重点盯住因病、因灾等导致收入骤减或支出骤增情况，更加精准确定监测对象，做到不落一户、不漏一人。在帮扶上，通过常态化排查，及时发现农户“一收入、两不愁、三保障”方面存在的苗头性困难和问题，及时落实有针对性帮扶措施，切实把返贫致贫风险解决在萌芽状态，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是抓实脱贫人口增收。把增加脱贫群众收入作为巩固成果的根本措施，抓住产业和就业两个关键，确保脱贫群众持续稳定增收。在产业上，用好用足衔接资金，大力发展稻米、肉鸡、食用菌、光伏等主导产业，因地制宜发展“种养加”小产业项目，完善联农带农机制，逐步提高脱贫人口家庭经营净收入比重。在就业上，大力开展就业帮扶，推动脱贫人口稳岗就业，继续大力开发公益岗位，促进脱贫人口就地就近就业。三是抓好重点区域帮扶。围绕“4+6+9”重点村，推动各方面的帮扶政策、资金项目倾斜聚焦。用好用活省级乡村振兴重点帮扶县政策，推进实施一批补短板促发展项目，因地制宜将农业农村资源优势转化为乡村产业发展优势，增强自我发展能力，通过发展巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。四是强化帮扶政策落实。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。做好上级政策衔接，本级政策细化和落实工作，开展政策落实督促检查工作，发现政策未落实或落实不到位的及时提示、提醒，督促落实，确保产业就业、社会帮扶、金融消费、兜底保障等各类帮扶政策落地见效，落实到户、落实到人。

聚焦党的建设，筑魂强基重引领

贯彻落实黑龙江省党代会精神，推动延寿振兴发展，根本在于全面加强党的建设。延寿县持续推进新时代党的建设新的伟大工程，为振兴发展提供坚强保证。一是加强政治建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，切实把“两个确立”内化于心、落实于行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保有令即行、有禁必止、政令畅通。二是打造党建品牌。以打造延寿特色党建品牌为目标，在全县各级党组织中实施红色教育、绿色发展、金色先锋、橙色关爱、青色廉洁“五彩党建”工程，筑牢全县党员忠诚之心、进取之心、责任之心、为民之心、敬畏之心“五心”意识，锻造学习型、实干型、担当型、服务型、清廉型“五型队伍”。全县各级党组织持续围绕“抓党建促+”大力开展党建品牌创建活动，以高质量党建推动各项工作高质量开展。三是锤炼能力作风。坚持把改进干部作风作为振兴发展的重要保证，深入开展“能力作风建设年”活动，实施“1+7”综合性举措，规定动作全部承接，目标措施一一对应。结合县情实际创新开展“学思想、转作风、抓落实、提效能”活动，一季度开展“强党建、抓班子、带队伍、干实事”载体活动，二三季度组织开展“抓项目、强招商、扩投资、快增长”载体活动，坚持“三严三实”，全面落实“五细”要求，切实做到“六要六不要”，大力倡导“说了算、定了干、马上办”，把岗位当成练兵场，用工作实绩检验能力作风建设成效。四是推进从严治党。坚持严的主基调不动摇，发扬彻底的自我革命精神，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战、持久战。严格贯彻落实《中共延寿县委关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法》，加强对“一把手”和领导班子的监督，推动主体责任和监督责任一贯到底。落实谈心谈话制度，做实做细监督，协调解决困难，促进工作提升。实施廉洁文化建设“5343”工作措施，加强新时代廉洁文化建设，以廉洁文化涵养风清气正的政治生态。(作者供职于中共延寿县委办)

(责编：李源、高雷)

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