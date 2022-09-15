水利部举行的2022年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月15日电 （记者余璐）“截至8月底，全国新开工水利项目1.9万个，较7月底增加3412个。今年已落实水利建设投资9776亿元，较去年同期增加3296亿元，同比增长50.9%。”在9月14日水利部举行的2022年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部副部长刘伟平如是说。

今年以来，水利部全力加快水利工程建设，做出长远统一的布局是有何考量？在回答人民网记者提问时，刘伟平表示，加强水利基础设施建设是我国基本水情、国情所决定的。我国水资源短缺、时空分布极不均匀，夏汛冬枯、北缺南丰，由此也带来了水旱灾害频发、多发、重发。经过多年努力，我国已建成世界上数量最多、规模最大、受益人口最广的水利基础设施体系。但对照推动高质量发展的要求，还存在短板和不足。

“工欲善其事，必先利其器。”刘伟平谈到，加强水利基础设施建设是党中央交给水利部门的一项重大政治任务。围绕为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障这个总目标，水利部门要提高水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力和大江大河大湖生态保护治理能力。这四种能力，都离不开水利基础设施的强有力支撑。

刘伟平介绍，今年8月以来，水利部深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实稳经济一揽子政策，持续加强水利基础设施建设，积极释放水利建设拉动经济效能，在项目开工、资金落实、投资完成、建设进度、促进就业等方面，不断取得新进展、新成效，为稳定经济大盘、增强发展后劲作出积极贡献。

一是新开工水利项目多，水利项目审批不断加快。截至8月底，在建水利工程投资规模超过1.8万亿，8月份增加了1730亿元。重大水利工程开工31项。8月至今，环北部湾广东水资源配置工程、广西龙云灌区、海南牛路岭灌区已顺利开工建设。

二是投资规模大，推动水利投融资改革政策落地见效。今年1月至8月，水利项目落实地方政府专项债券1877亿元，同比增长143%。落实银行贷款和社会资本2388亿元，同比增长69.6%。截至8月底，完成水利投资达7036亿元，同比增长63.9%。8月当月完成投资1361亿元，创单月完成投资纪录。同时，有11个地区完成投资超过300亿元，广东、云南两省完成投资超过500亿元，为历史同期最高水平。

三是建设进度快，一批重大水利工程实现重要节点目标。安徽引江济淮主体工程完成近9成，年内有望试通水、试通航。珠江三角洲水资源配置工程隧洞开挖完成97.5%，年内有望全线贯通。一批事关防洪安全、供水安全和粮食安全的项目加快推进，完成中小河流治理6800多公里，建成农村供水工程8173处，改造大中型灌区505处。在今年应对长江流域严重旱情、保供水保秋粮丰收中，水利工程发挥了重要作用。

四是吸纳就业广。水利工程点多、面广、量大，产业链条长，大规模水利建设为稳增长、稳就业发挥了重要作用。今年1月至8月，水利建设累计吸纳就业人数191万人，其中农村劳动力153万人，较7月末新增就业人数30万人。

“当前正值水利建设的黄金季节，水利部将统筹发展和安全，在继续抓好长江流域抗旱和防御秋汛工作的同时，毫不松懈地抓好水利基础设施建设，努力夺取今年防汛抗旱和水利建设的双胜利。”刘伟平说。

(责编：申佳平、高雷)

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