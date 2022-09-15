原标题：“黄河安澜”网上主题宣传三门峡分会场活动启动

讲述时代故事、回答发展课题、反映沧桑巨变，9月14日上午，“黄河安澜”网上主题宣传活动三门峡分会场启动仪式举行。三门峡市委副书记、市长范付中致欢迎辞并宣布活动启动，河南省委网信办副主任翁铁军出席活动并讲话。三门峡市委常委、统战部部长王松钊主持活动，市政府秘书长郭忠义等出席活动。

范付中在致辞中说，近年，三门峡以黄河流域生态保护和高质量发展战略为统领，坚持“十百千万亿”联动、“山水林田湖草沙”并举，18条黄河一级支流全部实现“清水入黄”，240公里复合型沿黄生态廊道亮点纷呈，千里城市绿廊生机盎然，万亩矿山复绿增彩，亿吨黄河泥沙综合利用探索新路，走出了一条生态优先、绿色发展、独具特色的高质量发展之路。我们将以此次活动为契机，倾力守护“绿水青山”，坚决保障“黄河安澜”，持续将生态优势转化为发展优势，实现产业兴、城市兴、乡村兴、文化兴，努力让黄河成为造福人民的幸福河。衷心希望各位领导、媒体朋友，一如既往关心、支持、宣传三门峡，讲好黄河故事、讲好三门峡故事，共同奏响新时代“黄河大合唱”最强音。

翁铁军在讲话中表示，希望大家强化思想引领，充分发挥互联网及时性、参与性、互动性强的优势，多维度、全景式展现沿黄各地推进黄河流域生态保护和高质量发展的火热实践，唱响时代发展最强音。要深入基层一线，挖掘黄河安澜好故事，将镜头对准一线、把页面留给基层，定格精彩瞬间，展现沿黄各地坚定共绘“一张图”、共护“一河水”的实践成效。要坚持守正创新，传承黄河文化根与魂，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，推出一批接地气、聚人气、有情感、有温度的精品佳作，打造“行走河南·读懂中国”文化品牌。

活动中，翁铁军为“黄河安澜”媒体采访团三门峡分队授旗，采访团代表人民网河南频道作表态发言；三门峡分会场与洛阳主会场进行了连线。（图片由河南省委网信办授权使用）

(责编：罗知之、陈键)

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