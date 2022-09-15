河南洛阳奏响新时代“黄河大合唱”
黄河之水天上来！在河洛大地，伊洛河汇入黄河，照亮了“最早中国”的文明曙光。
从文明源头出发，伴随着治黄兴黄的历史实践，河南省洛阳市在历史上多个时期都创造了令世人瞩目的辉煌。三年前，黄河流域生态保护和高质量发展座谈会在河南郑州召开，全景擘画黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的崭新蓝图。在新时代新阶段，重振洛阳辉煌迎来重大历史机遇。洛阳以黄河战略为牵引，产业发展迈向更高质量，城市建设拥抱更高品质，乡村振兴实现良好开局，生态优势更加厚植，黄河文化魅力彰显，处处展现蓬勃向上的生机活力，奏响了新时代“黄河大合唱”。
共抓保护治理
黄河小浪底大坝下游不远处，在黄河湿地成片的芦苇荡中，各类鸟群惬意栖居，划出一道道优美的弧线。
在洛阳，以小浪底水利枢纽为界，大河出山入滩形成湿地，水道变宽、流速放缓，成为鸟儿的天堂。
鸟儿的青睐，缘于保护母亲河的决心和定力，也是生态幸福感的真切所在。住在黄河边的人都记得，多年前，黄河两岸曾遍布采砂场、养鱼塘，人守着黄河却走不到黄河边。
治理黄河，重在保护，要在治理。洛阳坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，形成了“共同抓好大保护、协同推进大治理”的生动局面。
如今在洛阳，黄河干流连同伊洛瀍涧治理及山区小流域“两清一护”治理协同推进，堤防提升、灌区体系、引水补源、河道整治、生态修复、基础设施建设等一揽子工程落地实施，不仅有效保障了黄河流域安澜，而且重塑了洛阳生态屏障和绿色空间。
2021年，287公里长的黄河生态廊道全线贯通，描绘了一幅荟萃山区峡谷、高峡平湖、平原滩区、美丽乡村等多样风貌的百里画廊。
如今，越来越多的人走近黄河、亲近黄河、拥抱自然，感受母亲河生生不息的脉动。
传承黄河文化
临黄河而知中国，临河洛而知华夏。
伊河之畔，龙门石窟卢舍那大佛矗立千年；洛河沿线，中国古代五大都城遗址一字排开，隋唐洛阳城国家遗址公园再现盛世隋唐气象；伊洛之间，二里头夏都遗址博物馆，揭开了“最早中国”的面纱；唐宫夜宴、洛神水赋、龙门金刚等文旅IP频频出圈、圈粉无数，引领黄河文化、河洛文化在新时代焕发新的光彩……
黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。当下，洛阳聚焦保护传承弘扬黄河文化，一手抓黄河文化遗产的系统保护，一手抓全国沉浸式文旅目的地建设，从全国大格局、以国际大视野着力打好“盛世隋唐”牌、“黄河文化”牌、“伏牛山水”牌、“国花牡丹”牌、“工业遗产”牌，形成了具有核心竞争力的文旅品牌矩阵。
与此同时，黄河的文化价值和生态魅力，也在植入洛阳城市的肌理。近年，洛阳着力塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌，加快建设青年友好型城市，古今辉映的城市形象深入人心。同时，洛阳落实“生态留白”理念，依托滨河空间因地制宜打造游园湿地和社区体育公园，形成了显山露水、魅力出众的城市气质。
如今，在水边漫步，在步道徜徉，在社区体育公园运动挥汗如雨，在文博场馆穿越历史，在城市书房畅游书海……这就是洛阳城的文化美、水韵美，这就是洛阳人的幸福感、获得感。
重塑发展新优势
2022年中秋佳节，神舟十四号航天员乘组在太空度过了中国空间站的首个中秋节。而他们所驻守的天和核心舱、问天实验舱的对接运行，离不开洛阳轴承科技的支撑。
作为黄河流域重要节点城市，洛阳还担当着全国重要先进制造业基地的重任。从扬起自创区龙头到重塑重振高新区，从挂牌成立龙门实验室到加快建设伊滨科技城，从打造科技产业社区到布局“飞地孵化器”，从大力培育新型研发机构到深化科技体制创新……
如今，洛阳坚持以创新引领发展主战略，把创新落到产业上，把产业落到风口上，加快促进创新链、产业链深度融合，走出了一条由科技强到产业强、经济强的高质量发展新路子。
国产大飞机一飞冲天、港珠澳大桥全线贯通、“复兴号”动车组驰骋南北、“奋斗者”号载人潜水器潜入万米深海等一大批“大国重器”、超级工程的落地，都闪烁着洛阳创新、洛阳制造的光芒。
黄河落天走东海，万里写入胸怀间。洛阳以功成不必在我的精神境界和功成必定有我的历史担当，一张蓝图绘到底，让黄河成为造福人民的幸福河。
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