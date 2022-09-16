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9月17日起国庆假期火车票正式开售

2022年09月16日18:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月17日，旅客可以通过铁路12306网站、铁路12306APP购买国庆假期首日（10月1日）火车票。10月6日和7日火车票将分别于9月22日和23日开售。

车票预售、列车开行等服务资讯，请以铁路12306网站、铁路12306APP或车站公告为准。有出行需求的旅客，请提前了解出发地、目的地最新防疫政策，关注列车开行情况，合理规划出行。

旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

中国铁路微信公众号截图

(责编：王连香、高雷)
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