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前8个月财政收入扣除留抵退税因素后增长3.7%

2022年09月16日19:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月16日电（记者申铖）财政部16日发布数据显示，今年前8个月，全国一般公共预算收入138043亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降8%。

　　其中，中央一般公共预算收入63616亿元，扣除留抵退税因素后增长2.8%，按自然口径计算下降9.7%；地方一般公共预算本级收入74427亿元，扣除留抵退税因素后增长4.5%，按自然口径计算下降6.5%。全国税收收入113249亿元，扣除留抵退税因素后增长1.1%，按自然口径计算下降12.6%；非税收入24794亿元，比上年同期增长21.2%。

　　从主要税收收入项目来看，今年前8个月，国内增值税28282亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%，按自然口径计算下降37.6%。国内消费税11908亿元，比上年同期增长8.7%。企业所得税35731亿元，比上年同期增长2.5%。个人所得税10230亿元，比上年同期增长8.9%。进口货物增值税、消费税13508亿元，比上年同期增长12.4%。关税1923亿元，比上年同期下降2.9%。

　　财政支出方面，今年前8个月，全国一般公共预算支出165177亿元，比上年同期增长6.3%。其中，中央一般公共预算本级支出21163亿元，比上年同期增长6.7%；地方一般公共预算支出144014亿元，比上年同期增长6.3%。社会保障和就业、卫生健康、交通运输等重点领域支出得到有力保障。

　　此外，数据显示，今年前8个月，全国政府性基金预算收入39979亿元，比上年同期下降25.5%；全国政府性基金预算支出73040亿元，比上年同期增长23.4%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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