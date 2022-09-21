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报告显示：近十年我国服务业增加值年均增长7.4%

2022年09月21日08:29 | 来源：新华网
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原标题：报告显示：近十年我国服务业增加值年均增长7.4%

　　新华社北京9月20日电（记者魏玉坤）国家统计局20日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，按不变价计算，2013年至2021年，我国服务业增加值年均增长7.4%，分别高于国内生产总值（GDP）和第二产业增加值年均增速0.8和1.4个百分点。

　　根据报告，2012年至2019年，服务业对GDP的贡献率从45%增长到63.5%，提高18.5个百分点。2020年受新冠肺炎疫情冲击，聚集性、接触性服务业受到较大影响，服务业对经济增长的贡献率降至46.3%，但仍稳居三次产业之首。2021年贡献率增长至54.9%，为我国经济持续稳定恢复提供了重要支撑。

　　服务业结构持续优化。2021年，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业增加值占服务业增加值比重分别为7.2%、15%和5.8%，比2012年提高2.3、0.6和1.4个百分点。2013年至2021年，规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业营业收入年均增速分别达到30.1%和19.5%，远超规模以上服务业企业11.9%的年均增速。

　　服务业新动能亮点纷呈。2021年，全国电子商务交易规模达到42万亿元，2013年至2021年年均增长20.3%。2015年至2021年，实物商品网上零售额年均增长25.4%，高出社会消费品零售总额年均增速17.5个百分点；2021年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为24.5%，比2014年上升15.3个百分点。

(责编：赵竹青、陈键)
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