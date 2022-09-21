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商务部有关负责人：RCEP生效实施红利日益凸显

2022年09月21日08:29 | 来源：新华网
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原标题：商务部有关负责人：RCEP生效实施红利日益凸显

　　新华社乌鲁木齐9月20日电（记者张晓龙）20日在新疆乌鲁木齐召开的第七届中国—亚欧博览会《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与陆海新通道论坛上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年前8个月，中国与RCEP其他14个成员国贸易额达8.32万亿元，占中国外贸总额的30.5%，RCEP生效实施红利日益凸显。

　　王受文说，RCEP今年1月1日正式生效实施后，企业积极利用关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等，获得了真金白银的收益。今年前8个月，中国与RCEP其他14个成员国贸易额达8.32万亿元，占中国外贸总额的30.5%。其中，RCEP项下优惠关税进口381亿元，减让关税8.8亿元；优惠关税出口1433亿元，可享受进口国关税减让9.1亿元。

　　王受文认为，在RCEP推动下，东亚地区贸易投资自由化便利化水平显著提升，营商环境持续改善，经济复苏信心不断增强，“RCEP更好连接国内国际两个市场、两种资源，巩固提升产业链供应链韧性，为服务构建新发展格局、推动高质量发展提供了有力支持。”

(责编：赵竹青、陈键)
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