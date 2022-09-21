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2022年养老金计发基数密集发布 部分人养老金会变多

2022年09月21日08:29 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022年养老金计发基数密集发布 部分人养老金会变多

　　近期，2022年养老金计发基数密集发布，这项数据发布之后，部分人的养老金会进行重算而变多，怎么回事？

　　多地发布2022年养老金计发基数

　　据中新财经不完全统计，近期，北京、天津、山东、广西、吉林等地发布了2022年养老金计发基数。

　　其中，北京2022年计算基数为11082元/月，天津2022年度基本养老金计发基数为8672元，广西2022年职工基本养老保险待遇计发基数为6442元/月。

　　山东2022年度机关事业单位养老保险和除菏泽市之外的15市企业养老保险基本养老金月计发基数，按照7182.5元执行。

　　吉林也发布2022年企业职工基本养老金计发基数，用于企业职工退休(领取待遇)人员基本养老金计发。

　　中新财经注意到，2022年养老金计发基数比2021年养老金计发基数普遍有所上涨。

　　这些人的养老金会重算变多

　　养老金计发基数是决定退休人员基本养老金的一个重要数据。2022年的退休人员计发养老金时就需要使用2022年养老金计发基数。

　　对于在2022年养老金计发基数发布之后退休的人员，直接按照2022年基本养老金计发基数核定基本养老金。

　　而对于从2022年1月1日至新基数发布期间退休的人员，他们的养老金会按照新基数来重算。因为在新基数公布之前，他们的养老金暂时按照上年度养老金计发基数来计算的。

　　天津人社局表示，2022年1月以来已经办理退休手续的人员，无需重新办理退休手续，由社会保险经办机构按照2022年度本市基本养老金计发基数重新核定基本养老金，并自退休审批的次月起予以补发。

　　北京人社局表示，2022年1月1日至通告发布期间，达到法定退休年龄并办理按月领取基本养老金手续的人员，应以11082元/月作为计算基数，重新核算并补发差额部分养老金。

　　数据显示，北京2021年计算基数为10534元/月，2022年计算基数为11082元/月，基数上涨了，因此，重新核算之后，这些退休人员到手的养老金也会变多。

　　确保养老金按时足额发放

　　对于养老金能否按时足额发放，人社部近期表示，能够保证养老金的按时足额发放。

　　数据显示，2021年企业职工基本养老基金收入4.4万亿元，基金支出4.1万亿元，当期收支总体平衡，略有结余。当前企业职工基本养老保险基金累计结余5.1万亿元，有较强的保障能力。

　　根据社保基金会近日发布的基本养老保险基金受托运营年度报告(2021年度)，社保基金会受托管理基本养老保险基金2021年投资收益额约631.8亿元，投资收益率4.88%，领先市场同业可比水平。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)
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