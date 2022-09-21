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油价调价窗口今日开启，或迎年内“第七跌”

2022年09月21日08:30 | 来源：中国新闻网
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原标题：油价调价窗口今日开启，或迎年内“第七跌”

　　油价刚涨又降，或将迎来年内“第七跌”。

　　9月21日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。受国际油价变化影响，国内成品油价格或迎来一次小幅下调。

　　金联创成品油分析师王珊表示，本轮计价周期以来，国际原油整体依然维持偏低水平运行，均价环比回落。尽管原油市场供应前景的不确定性依然较大，但欧美加息预期下全球经济放缓忧虑令油价承压。

　　机构测算，截至9月20日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶88.90美元，变化率为-6.25%，预计国内汽油、柴油下调幅度为每吨280元，折合汽油、柴油每升下调0.2元左右。本轮油价调整后，95号汽油有望全面降至9元以下。

　　2022年国内成品油历次价格调整情况。(数据来源：国家发改委)

　　“后市看来，国际原油或维持宽幅震荡走势，预计原油价格或在87美元/桶附近震荡。”金联创成品油分析师毕明欣表示，9月下旬，生产方侧重追赶销量，国际原油短期内或延续利空指向。

　　市场预计美联储本周将再次升息，试图遏制40年来最高的通胀。“目前，多数观点认为美联储在9月21日会议上加息75个基点的可能性很大，也有加息100个基点的可能。”金联创原油分析师韩政己表示，因此，投资者担心大幅加息将抑制全球经济增长和对燃料的需求。 (葛成)

(责编：赵竹青、陈键)
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