原标题：北斗星通超低功耗芯片将于年内面世

中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会9月20日至22日在河南郑州召开。资料显示，近年来我国卫星导航与位置服务产业产值呈现快速增长态势。截至2021年，总体产值达到4690亿元人民币，较2020年保持了两位数的增长。

我国卫星导航产业领军企业之一北斗星通日前披露，正在加速研发及谋划面向未来的新产品系列，包括即将于年内面世的面向消费类、物联网等领域的超低功耗芯片；面向综合PNT应用、支持 GNSS和低轨卫星等多信息源接入、云芯一体优化设计的下一代芯片以及面向高级别自动驾驶需求的、满足车载功能安全要求的高精度定位芯片等。

“随着我国北斗全球卫星导航系统的建成开通、国家综合PNT体系的建设，我国卫星导航与位置服务产业发展迎来了百年未有的机遇期，进入了‘黄金新十年’。”北斗星通创始人、董事长周儒欣介绍，目前正在顺应用户需求及商业模式变革，多技术融合发展等趋势，推动布局的“芯片、云服务、天线、惯导、汽车智联”位置产业五子业务联动发展，加快打造“云+芯”的业务模式。

除了在芯片方面打出的“组合拳”，在云平台方面，采取创新的机制加速打造覆盖全球的高精度位置服务数据平台。当前，时空信息、定位导航服务已成为新基建的组成部分。数据、算法、算力等作为新型生产要素，将会成为重要的基础设施。将会采取基站自建、合建、租用等融合互补的方式获取数据源，充分利用地基、星基等手段，结合在核心算法、客户资源、覆盖范围等方面的行业优势，打造全球一流的高精度位置服务云平台。

未来，将通过打造“云+芯”业务模式，采取多技术融合手段，构建面向智能时代的、全球领先的“位置数字底座”，为从行业到大众、从生产到生活的各类应用场景提供无处不在、无时不有的高可靠、高精度位置服务。

据周儒欣介绍，在本届年会上搭建了近百平米的企业展区，将重点展示面向机器人、无人机等智能时代新兴应用领域的新一代小尺寸、高精度定位模组、天线以及高精度位置服务云平台。（记者 赵磊）

(责编：赵竹青、陈键)

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