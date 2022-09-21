原标题：十年来，中国区域发展相对差距持续缩小

20日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，系统介绍了党的十八大以来区域协调发展取得的历史性成就、发生的历史性变革。

十八大以来，我国区域发展相对差距持续缩小。“2021年，中部和西部地区生产总值分别达到25万亿元、24万亿元，与2012年相比增加13.5万亿元、13.3万亿元，占全国的比重由2012年的21.3%、19.6%提高到2021年的22%、21.1%。”国家发展改革委地区司司长肖渭明介绍，中西部地区经济增速连续多年高于东部地区。东部与中西部人均地区生产总值比分别从2012年的1.69、1.87下降至2021年的1.53、1.68，东西差距持续缩小，区域发展的协调性逐步增强。

“绝对贫困问题得到历史性解决，我国现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县和12.8万个贫困村全部摘帽。革命老区经济快速发展，20个革命老区重点城市人均生产总值超过6万元。”肖渭明表示。

动力源地区引擎作用也不断增强。据介绍，2021年，京津冀、长三角、粤港澳大湾区内地9市地区生产总值分别达9.6万亿元、27.6万亿元、10.1万亿元，总量超过了全国的40%，发挥了全国经济压舱石、高质量发展动力源、改革试验田的重要作用。

“这3大地区规模经济效益明显，创新要素快速集聚，高水平人才密集，对外开放走在前列，成为我国科技创新的主要策源地和制度型开放的先行引领者。”肖渭明说。

从基本公共服务均等化水平来看，肖渭明介绍，各地义务教育资源基本均衡，控辍保学实现动态清零，东、中、西部地区义务教育生师比基本持平，生均用房面积差距明显缩小。基本医疗保障实现全覆盖，中西部地区每千人口医疗卫生机构床位数超过东部地区。参加城乡居民基本养老保险人数超过5.4亿人，参加基本医疗保险人数超过13.6亿人。

在基础设施通达程度方面，肖渭明介绍，目前，中西部地区铁路营业总里程达到9万公里，占全国比重近60%，交通可达性与东部差距明显缩小。

“西部地区在建高速公路、国省干线公路规模超过东中部总和，有的省份已实现县县通高速。航空运输服务已覆盖全国92%的地级行政单元、88%的人口。”肖渭明介绍，最后一批无电人口用电问题得到有效解决，西部农村边远地区信息网络覆盖水平进一步提高。（记者刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经