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“洞察号”听到流星体撞出的“声音”

2022年09月21日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：“洞察号”听到流星体撞出的“声音”

　　“洞察号”首次探测到撞击。

　　图片来源：NASA官网

　　英国《自然·地球科学》杂志发表的一项研究指出，美国国家航空航天局的“洞察号”着陆器探测到了火星上由流星体撞击事件引起的地震波，并由火星勘测轨道飞行器将其源头追溯到相关的、新形成的撞击坑。该研究是人类首次探测到另一个星球上由撞击产生的地震波和声波，且发现了相关的源撞击坑。

　　高速流星体的大气进入和表面碰撞会产生冲击波。这些冲击波会衰减成能被地震仪检测到的地震波和声波。这些波曾在地球大气的空爆事件（即撞击体在抵达表面前就爆炸）中记录过，也在地球上单个小型撞击坑的形成事件中记录过。不过，对其他行星上新形成撞击坑的地球物理学观测结果一直很有限。

　　法国国立高等航空航天学院的科学家们此次分析了“洞察号”着陆器的地震仪数据，检测到四个事件的地震波和声波。研究团队根据这些波的抵达时间计算了这四个事件的发生位置，再通过调取火星勘测轨道飞行器的影像确认了其中三个事件的撞击点（第四个事件是一次地震事件，与之前通过成像发现的一次撞击有关）。在源撞击坑已知的情况下，撞击产生的波就能用来提供关于撞击过程以及火星大气和火星壳性质的信息。

　　该论文合著者、马里兰大学地质学副教授尼古拉斯·舒摩尔表示，流星体和太空中的其他小天体，可以通过撞击改变任何行星的大气和表面，“我们已经在地球上看到过这种情况，这些物体可以穿过大气层，撞击地面并留下一个陨石坑。但在此之前，我们从未捕捉到火星上撞击的动态，那里的大气层要稀薄得多。”

　　团队表示，以上结果说明行星地震学对于研究其他行星上撞击过程的重要作用。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)
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