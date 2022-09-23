人民网北京9月23日电 （记者王震）中国上市公司协会23日发布《央企控股上市公司2022年上半年运行情况报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至今年6月底，84家中央企业共控股450家上市公司，上半年实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计1.17万亿元。

报告指出，上半年，央企控股上市公司提高质量工作取得积极成效，经营状况稳中向好，发展韧劲持续显现，为夯实央企总盘子、稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

一是规模效益持续增长，经营指标不断优化。

央企公司（相关统计口径为截至8月底境内和香港市场披露情况，剔除金融类上市公司，下同）营业收入持续增长，利润水平领先市场。上半年，央企公司实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计1.17万亿元；同时，央企公司规模效益占央企总盘子的比重有所提升，据统计，央企营业收入的67.28％、利润总额的81.39％均来自于上市公司，上市公司在央企中的基本盘作用不断凸显。

二是运行质量明显改善，发展韧劲持续显现。

上半年，央企公司净资产收益率为5.64％，优于同期境内和港股市场整体水平。央企境内公司降本增效成果显著，优于同期境内市场整体水平。同时，央企境内公司持续加大研发投入，研发费用合计1705.38亿元，占境内市场的27.46%；央企公司在科创板的18户上市公司上半年新获得发明专利620项，以4.18%的户数贡献了科创板12.92%的新增发明专利量。

三是充分发挥上市平台功能，积极开展融资助力主业发展。

央企公司积极通过发行股债结合等权益类产品平抑市场波动，实现股权融资逆市小幅增长。上半年，合计实施股权融资（不含IPO）372.36亿元，同比增加9.69%。同期，央企境内公司共发行债券258支，融资规模4292.00亿元。同时，企业积极响应碳达峰、碳中和目标要求，不断加大绿色产业项目投资，踊跃发行绿色债券，共发行绿色债券35支，融资418.90亿元。

四是积极促进市场认同和价值实现，引导市场价值合理回归。

截至2022年8月，央企公司总市值合计17.27万亿元，市值表现优于同期上证综指、恒生指数表现。央企公司增持回购行为显著增加，上半年，15家央企公司得到大股东增持，增持金额合计65.68亿元，金额同比增加118.75%。同时，央企境内公司年报业绩说明会实现“全覆盖”，对半年报业绩沟通的重视程度日益提升。中国移动会同中国电信、中国联通共同举办上市公司投资者交流活动，三家企业董事长出席，与投资者直接对话，为央企同行业上市公司联合开展投资者交流活动的首次尝试。

五是高度重视社会责任，充分体现使命担当。

上半年，央企境内公司纳税规模超过全市场半数，共上缴税费5600.56亿元，占境内市场的54.93%。同时，央企公司更加重视投资者回报，15家央企公司实施半年度分红，分红总额1776.78亿元，同比增加88.84%。此外，央企公司积极贯彻新发展理念，ESG实践走在市场前列。上半年，共有223家央企境内公司发布单独的ESG（环境、社会和公司治理）报告或社会责任报告，在国务院国资委的倡导下，央企沪深300指数成份股和科创板上市公司已率先实现ESG等专项报告“全覆盖”。

(责编：王震、吕骞)

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