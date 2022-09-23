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乡村新貌丨三代人 一件事

2022年09月23日16:56 | 来源：央视新闻客户端
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徐淙祥，安徽省太和县一位地道的农民。在当地，他是一个家喻户晓的名人。

今年69岁的老徐，种了50年的地，是名副其实的种粮能手。如今他带着儿子、孙子一起种粮，一家三代人管理着1200多亩现代农业产业示范田。

今年夏粮喜获丰收，老徐激动地给习近平总书记写了一封信。令老徐惊喜的是，不久他就收到了总书记的回信。

总书记在回信中说，“我记得你这个安徽太和的种粮能手。得知你家种植的小麦喜获丰收，儿孙也跟着你干起了农业，我感到很高兴......”

总书记为何记得老徐？这些年，老徐家的麦田发生了怎样的变化？

秋分时节，第五个中国农民丰收节到来之际，央视新闻微视频《乡村新貌丨三代人 一件事》为你讲述。

 

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨张鸥

制片人丨吴璇

主编丨张伟浩

编导丨赵言言

记者丨赵言言 张亚楠

剪辑丨张伟浩 赵言言

视觉丨郭一

统筹丨陈璐 刘海弘 赵薇 葛维

摄像丨温创 常瑞祥 董逸飞

音编丨马思遥

调色丨张婧祎

协助拍摄丨总台安徽总站

素材支持丨王聪

鸣谢丨阜阳市委宣传部 太和县委宣传部

(责编：杨光宇、白宇)
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