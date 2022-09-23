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新影像｜稻田里的“追梦人”

2022年09月23日16:57 | 来源：央视新闻客户端
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这是新中国第一个科学技术特等发明奖授奖现场，领奖人身材瘦削、衣着朴素。因为选育出世界上首个实用高产杂交水稻品种，他拥有了一个响亮的称号——“杂交水稻之父”。 他就是“用一粒种子改变世界”的袁隆平。

1961年夏天，正在水稻田中工作的袁隆平发现了一株“鹤立鸡群”的水稻。它的植株更高，稻穗更大，籽粒更多。正是这株偶然发现的“特殊”水稻，激发了袁隆平的灵感，让他踏上研究杂交水稻的艰辛之路。

袁隆平说，他一直有两个梦，第一个梦是禾下乘凉梦，第二个梦就是杂交水稻覆盖全球梦。他发明的杂交水稻，不仅让中国人把饭碗牢牢端在自己手里，也正造福于世界，让世界各地的人们同享丰收的甜蜜和喜悦。

总监制丨钱蔚 姚永晖 王姗姗

监制丨耿志民 朱勤效 刘帼轶 刘洋

制片人丨彭裔然

策划｜刘媛 王帅天 张阳

编导｜王南

剪辑｜张成伟

配音｜王帅天

制片丨杨波 郝轩

统筹丨刘霄 张博 张云昊 刘雨轩

资料丨刘芃芃 邓青燕 徐堃 吴洁 张春晖 闫雪

(责编：杨光宇、白宇)
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