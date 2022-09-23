目前，国产食用植物油

一半来自菜籽油

这背后离不开油菜科学家

其中之一是

世界杂交油菜开拓者

中国工程院院士

华中农业大学傅廷栋教授

84岁的他专注杂交油菜育种60余年

改革开放以来

傅廷栋和全国油菜科学工作者一道

为我国油菜

面积、单产增加约3倍，总产增加约10倍

作出重要贡献

中国人得以摄入更高质量的营养

他曾发现世界上第一个

有实用价值的油菜雄性不育株

上世纪六十年代

全世界的油菜育种学家都在试图突破

油菜杂种培育的瓶颈

油菜是一种雌雄同花的植物

找到一种只有雌蕊的油菜

才能将其他油菜品种的花粉传过来

以完成杂交制种过程

△1963年，傅廷栋（左）与导师刘后利在田间研究油菜。

1962年，傅廷栋作为新中国培养的

第一位油菜遗传育种方向的研究生

将油菜杂种优势利用作为主攻方向

第一步就是要找到

新的油菜不育系

△傅廷栋（右一）与研究生同学合影。

1964年，在湖南任教的袁隆平找到了

水稻的雄性不育株

让我国杂交水稻的研究有了质的飞跃

油菜开花期

傅廷栋天天下地寻找

找了上百万株油菜

1972年，他在波里马品种的油菜田里

突然发现有一株雄蕊完全退化的油菜花

“这不就是全球油菜育种家为之努力

十余年而不得的雄性不育株吗！”

后来，这株油菜种被公认为

世界上第一个

有实用价值的油菜波里马雄性不育类型

1991年

傅廷栋获得国际油菜科学界最高荣誉奖

是至今唯一获得该奖的亚洲人

△1991年，傅廷栋（中）获得国际油菜科学界最高荣誉奖-GCIRC杰出科学家奖。

利用杂交技术，他和团队培育出了

低芥酸、低硫苷、高油酸的油菜品种

被誉为“高品质的东方橄榄油”

之后，傅廷栋培育的“华杂4号”等品种

相继问世

2001年至2004年，连续4年

“华杂4号”成为全国推广面积最大的

油菜品种

“农业科研就得围着‘三农’打转！”

他让盐碱地开出油菜花

“科研就得围着农业、农村、农民打转！

能适应生产需要，得到农民认可

给他们的生活带来福利

才是做农业科研的意义”

傅廷栋说，比起院士这个身份

自己更像扎在地里的农民

1955年，珠江三角洲的农田

发生严重的虫灾

傅廷栋看到农民坐在田间流眼泪

他的心里内疚又难过

“农业需要我们，农业需要科学

我下定决心

要为农业做一辈子！”

“我大概种过100次油菜

南方种完就跑去北方

几十年都是在油菜花地里度过的”

傅廷栋经常带队下乡调研

在一次调研中他发现

西北地区七八月收割完小麦

土地就空着了

容易造成生态环境恶化

同时，农牧地区饲料严重短缺也让人揪心

随后他开始在

甘肃、内蒙古、吉林等地试验和推广

麦后复种饲料（绿肥）油菜

不但缓解了北方饲料不足的难题

还保护了生态环境

△2021年10月，麦后复种饲料（绿肥）油菜在吉林白城获得丰收。

傅廷栋和团队

还通过改良饲料油菜品种和种植技术

让盐碱地开出油菜花，农民增加了收入

这项技术后来在全国多地推广

△浙江温州苍南海滨盐碱地上开出的油菜花。

“农业需要科学

责任是创新的动力”

草帽、挎包、深筒靴

水壶、工作服、笔记本

是傅廷栋下田必备的“六件套”

遇到长势喜人的油菜花

傅廷栋恨不得天天下田看它

他笑着说

“我夫人有时候说我不爱她

我就爱油菜花”

关于未来

傅廷栋希望能培养更多人才

培育出更好的油菜品种

经常把课堂开在油菜地里的他

教导每位学生

“必须下田

只有下田才能了解农民的需求

更好地选出适合农民种植的油菜”

今天是中国农民丰收节

致敬每一位农业工作者

期盼风调雨顺

福满中国

监制丨徐冰

主编丨孙雪

总台记者丨张娅喃 凌姝

编辑丨张娅喃

校对丨高少卓

部分素材源自华中农业大学、CCTV-10《人物·故事》

(责编：杨光宇、白宇)

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