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OPPO与香港理工大学共建创新实验室 推进校企产学研合作

2022年09月23日18:38 | 来源：新华网
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原标题：OPPO与香港理工大学共建创新实验室 推进校企产学研合作

　　9月22日，OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）携手香港理工大学（以下简称“理大”）举行合作协议签署暨揭牌仪式，正式成立“OPPO-香港理工大学联合创新实验室”。今后，双方将以此为平台进行科学及工程研究、培养高水平科研人才、促进学术交流、共享研究成果，推进校企间的产学研合作。

　　据悉，四年内，OPPO将投入不少于一千万人民币，用以帮助实验室成立后的运作，并支持各类创新研究项目的顺利开展，主要将围绕AI影像技术及其芯片化、计算视觉、沉浸式多媒体、AR/VR技术等领域进行研究合作。

　　OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示：“OPPO着力研发创新技术和优秀产品，为全球使用者带来至美科技的体验。在追求创新的路上，我们乐于与学术界携手，将产业界的洞察和经验，与高校的优秀人才和研究能力结合起来，探索联合研发、人才培养等多种合作模式，构建持续、多赢的产学合作关系。”

　　香港理工大学副校长（研究及创新）赵汝恒表示：“理大积极与企业合作，推动知识转移，将科研成果转化成实际应用，加快经济和社会发展。联合创新实验室将结合理大的应用研究实力和OPPO的行业经验，以促进前沿技术的创新和突破，培养优秀人才，带来社会效益。”

(责编：董童、李源)
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