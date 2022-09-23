四川省南充市现有乡镇200个，行政村2215个，农村常住人口279.3万。今年4月，省委、省政府作出以乡村国土空间规划引领县域内片区高质量发展的重大决策部署，按照全域统筹、一体规划、突出优势、错位布局的工作思路，以片区为单元编制乡村国土空间规划，推动县域内片区一体化高质量发展。南充市紧扣乡镇级片区规划编制推进，打破地域限制创新设置乡镇片区党委，按照“抓好区域化党建、做实精细化治理、推动集群化发展”的工作定位，发挥片区党组织的统筹作用，立足实际更加有力的组织资源、更加高效的发展产业、更大程度的优化治理，走出了一条乡村区域协同发展的新路子，为乡村振兴注入强劲动力。

一、主要做法

（一）组织建设统领，推动“单打独斗”向“全域联动”转变。一是科学设立片区党委。制定出台《关于加强片区党组织建设的通知》，42个乡镇片区全覆盖成立片区党委，由县委常委兼任党委书记，联系片区乡镇的党员县级领导兼任副书记，片区内乡镇党委书记或农业农村、文广旅等县直部门党员负责同志兼任委员。二是准确把握功能定位。明确乡镇片区党委按功能性党组织管理，主要负责本区域内组织建设、招商引资、基层治理等工作的统筹协调、督促落实，不增加人员编制和领导职数，不承担具体行政事务。三是建立健全运行机制。重点建立4项机制：建立联络协调机制，每个片区由县级党委选派1名党建指导员，负责督促指导、协调联络等。建立日常运行机制，在中心镇设立片区党委办公室，负责上传下达、会议组织、调研督导等日常工作；建立定期议事机制，片区党委每月至少召开1次联席会议研究片区发展相关事宜；建立推动落实机制，片区党委办公室牵头组建工作督导组，对议定事项落实情况进行检查督导，确保片区党委建设有力有序、运行有形有态。

（二）产业发展统筹，推动“同质竞争”向“合作共赢”转变。一是统筹抓好产业布局。片区党委每月1次专题会议、半年1次全体会议研究推进片区产业发展事项，结合片区资源禀赋、产业基础、功能定位等，协调整合区域内国土空间规划、基础设施建设、项目建设布局等要素资源，推动向片区产业带上集聚，形成“一片区一主业一特色”。二是统筹抓好强弱结对。研究制定《关于围绕加快构建现代产业体系强化组织保证的通知》，片区党委推动在农民合作社、农村小微企业等新建党组织314个，通过村村联建、村企联建成立174个产业联合党组织，推行1个强村带2个弱村片区集体经济发展模式，引领带动乡村产业发展规模化、效益化。三是统筹抓好人才共育。实施村干部能力素质提升工程、学历提升计划，以片区为单元组织村干部赴浙江、成都、重庆等农业产业发达地区考察学习。在每个乡镇片区至少打造1个教育培养实践基地，每季度邀请省市专家团队开展集中授课、实践教学，每月组织村干部、专合社成员、村民农户开展果树种植、田间管护、水产养殖等现场培训。

（三）治理服务统合，推进“离散运行”向“跨村联动”转变。一是构建治理联动的格局。探索“片区党委—镇党委—村支部—网格员”的四级治理体系，建立边界镇村联动、片区应急管理等机制，推动治理力量融合。片区党委定期指导各镇在疫情防控、环境提升、防汛救灾、护林联防等方面加强沟通、整合力量。以片区内人员交叉检查、专项督查等方式，发现、纾解片区治理方面的堵点难点，对于难以解决的问题实行片区党委“吹哨”、县级有关部门“报到”共同会商协调，推动片区内乡村治理能力有效提升，形成共建共治共享格局。二是优化资源整合的体系。建立片区内养老服务综合体、未成年保护场所、社会组织孵化园、社工站、党群服务中心等阵地共管共用制度，打造一批党建融合体、治理联合体、服务综合体。整合片区内党建、环保等网格力量，优化设置网格4174个、配备网格员4455人，建立“轨迹”监督、网上考核等制度，构建起“力量整合、专人负责、严格考评”的片区网格管理体系。三是提升服务群众的质量。片区党委每年初组织开展支部向党员承诺、党员向群众承诺和党员民主评议支部、村民代表评议党员“双诺双评”活动，全市16.64万余名农村党员向群众公开承诺具体事务33万余件。组织党员成立“党建+服务”合作社，提供上门义诊服务，推动党员在片区亮身份、亮承诺。

二、发展成效

（一）组织有效融合，党建引领进一步增强。通过设立乡镇片区党委，有效整合了乡村各领域党组织资源，有效推动了农村各类组织的协同作战，有效促进了党的组织活动开放化、党员教育管理一体化、党员作用发挥多元化，发挥了积极有效的作用。如阆中市大力实施“基层党建示范引领工程”，以乡镇片区为单位集中建设“党建联盟”7个，在建设党建制度、开展党建活动、建设党员队伍等方面“商量着办”“共同来办”，推动了全市基层党建工作规范提质。今年以来，各片区开展主题党建活动80余次、现场拉练14次，联合打造片区党建示范点50余个。

（二）资源有效整合，产业发展进一步增速。通过设立乡镇片区党委，实施强村带弱村等措施，有效盘活乡村内部资源，推动乡村片区产业分工、产业协同、产业联动和产业链整合。如营山县老林镇片区党委组织片区乡镇组团发展青花椒产业，半年时间种植面积达2.4万亩，带动2800户农户加入合作社；蓬安县高效粮油片区整合巨龙镇羊角山村闲置活动阵地建设标准化烘干房，为相邻2个乡镇、4个村提供服务，带动集体经济年收入增加5万元以上。今年以来，各地落地片区发展项目76个，推动集体经济收入1万元以下的村减少至26个、减幅达76.79%。

（三）区域有效协同，基层治理进一步增效。通过设立乡镇片区党委，实施基础设施共建、公共服务统筹、区域治理联动等举措，区域内的社会治理、社会自治和公共服务事项进一步统筹。如高坪区整合行政审批、综合执法、市场监管等部门力量，建立1个区级综合服务中心、3个片区分中心、224个服务站点的“1+3+N”服务体系，分级配备民事代办员、民情联络员1863名，做到全程领办、手机约办、马上就办，区域发展效能不断提升。今年以来，各片区征求规划编制、产业发展等方面意见建议727条，及时解决环境整治、移风易俗等方面问题542个，片区矛盾纠纷总量下降12.5%，安全生产和消防事故下降57%。

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(责编：曹淼、李源)

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