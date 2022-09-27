本报记者 廖睿灵

位于江苏如皋经济技术开发区的威格（江苏）电气设备有限公司是一家主要生产低压以及中高压电机的外资企业。近年来，公司通过不断加大研发投入，进行自动化、智能化改造，生产效率大幅提高，产品远销海外。图为日前，在该公司生产车间里，工人们正在赶制出口海外的电机产品。

徐 慧摄（人民视觉）

今年以来，在全球疫情反复、乌克兰危机爆发、跨国投资疲软的背景下，我国利用外资克服多重困难，实现较快增长。

“包括欧盟在内的外国投资者持续看好中国市场，希望继续深化对华投资合作。”商务部新闻发言人束珏婷在日前举行的商务部例行新闻发布会上介绍，中国始终支持经济全球化，将坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

外商继续加大在华投资

外商持续加大在华投资布局，是其看好中国市场的生动注脚。据商务部统计，今年1—8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%，折合1384.1亿美元，同比增长20.2%。从来源地看，1—8月，欧盟对华投资同比增长123.7%，韩国、德国、日本、英国实际对华投资同比分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。

以德国为例，束珏婷表示，今年1—8月中德贸易额达1550亿美元，继续保持增长；截至目前，双向投资存量超过550亿美元。“中德之间紧密的经济联系是全球化发展和市场规律作用的结果，这种经济的优势互补有利于两国企业和人民，双方都从务实合作中获益良多。”束珏婷说，中欧互为重要经贸伙伴，应坚持在相互尊重、互利共赢的基础上推进务实合作。

全国使用外资规模保持增长的同时，外商投资产业结构正持续优化。今年1—8月，高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业同比增长43.1%，高技术服务业同比增长31%。

重点外资项目总体进展良好

高科技产业投资领域，重大项目纷纷落地，为中国经济投下信任票。今年6月份，空中客车中国研发中心落户苏州工业园区，重点围绕氢能源基础设施开展研发工作，并为空客全球提供先进制造、电气化、未来客舱及新科技的研发创新服务；7月份，巴斯夫欧洲公司决定在广东湛江建设一体化基地项目。项目建成后，湛江一体化基地将成为巴斯夫在全球的第三大一体化生产基地。

束珏婷介绍，为发挥重点外资项目对稳外资的重要支撑作用，商务部会同相关部门建立了重点外资项目工作专班，专班会同成员单位和各地方滚动建立重点外资项目清单，而相关项目则主要来自高端制造、高新技术等“十四五”规划重点发展产业。

“当前，重点外资项目总体进展良好，半数前期项目顺利转入在建或投产，超三成在建项目实现投产，六成投产项目实现全部投产。巴斯夫（广东）一体化基地项目、沈阳华晨宝马第三工厂项目等陆续投入运营。”束珏婷说，“专班将动态调整确定新一批重点外资项目清单，推出投资规模大、带动作用强的先进制造业领域标志性外资项目，加强全流程服务和全方位保障，推动更多外资项目早日落地投产达产，更好发挥外资大项目牵引带动作用，为促进外资增长、稳定经济大盘积极贡献力量。”

加力促进外资提质增量

业内人士认为，尽管今年以来中国利用外资实现了较快增长，但也要看到，当前中国利用外资面临的外部环境更加复杂，存在一些影响外商投资信心的因素。

中国贸促会新闻发言人孙晓介绍，中国贸促会开展的外资营商环境调研显示，今年上半年，19%的在华欧洲企业表示扩大了现有生产业务规模，65%表示维持了生产业务规模，15%表示缩减了生产业务规模，仅有不到1%的在华欧洲企业表示关闭了现有生产业务。

围绕加力稳定外贸外资，日前召开的国务院常务会议作出部署，要强化要素保障，推动一批重点外资项目尽快落地；压实外贸外资大省责任，更好发挥挑大梁作用，有关部门要加强协调和服务。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，将联合有关部门抓紧出台具体举措，以制造业为重点，推动解决外商投资企业当前面临的突出问题，加强与外贸外资企业及其上下游企业的主动对接，坚持一事一协调，保障运输通畅；加大制造业引资力度，抓紧推动出台《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》；同时，加强外商投资促进和服务，组织实施国际产业投资合作系列活动、健全重大和重点外资项目工作专班机制，进一步促进外资扩增量稳存量提质量。

(责编：白宇、杨光宇)

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