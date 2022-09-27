本报记者 叶传增

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农业现代化，种子是基础。近年来，云南省元谋县充分发挥自然条件优势，以科技创新为突破，强化人才支撑，加强全产业链育种基地建设，服务全国各地育种团队，为助力种业振兴贡献力量。

每年9月到次年4月，云南省楚雄彝族自治州元谋县广袤的田野里，操着五湖四海口音的人在田间忙碌，好不热闹。这里广泛种植着粮食、蔬菜、瓜果、花卉等众多品种，人们从全国各地汇聚而来，是为了做好同一件事——育种。

得益于独特的自然条件，2017年元谋县被命名为全国“第一批区域性良种繁育基地”。目前，已有24个省份的102家农业科研机构、企业在元谋县开展育种工作，全县每年培育的麦类种子进行扩繁后可为全国400多万亩麦类种植提供种子保障，生产的6亿株优质种苗在西南地区供不应求。

服务全国育种工作者

元谋县地处金沙江干热河谷地区，光热资源充沛，立体气候特点明显，昼夜温差大，全年基本无霜，年均气温21.5摄氏度，非常适宜麦类、十字花科等作物种子的繁育。

“元谋生产的种子籽粒饱满、水分低、发芽率高、净度好。”说到元谋县的育种优势，元谋县南繁村党支部书记、元谋县南繁种子繁育协会会长仲家楷充满自豪。

元谋县的自然气候优势，吸引了我国北方地区的农业科技人员前来开展育种工作。上世纪70年代开始，陆续有来自黑龙江、内蒙古、甘肃等地的农科人员将当地秋收后的麦类作物、油菜、玉米等育种材料带到元谋，从事冬季种子繁育与杂交后代加代、鉴定、扩繁工作。

仲家楷是元谋县种业发展的亲历者。1981年，中国农科院选中元谋县农场进行冬季育种，需要聘请当地村民协助管理。高中毕业又勤奋好学的仲家楷被育种专家选进团队培养，学习育繁种技术。

小麦怎么杂交、怎么选种、怎么施肥……专家团队手把手教仲家楷掌握了良种繁育和作物栽培的知识和技术。1996年，元谋县农场改称南繁村，仲家楷自筹资金在村里修建了一栋有36个房间的“专家楼”，给来元谋育种的农科人员提供住宿，为育种单位节省了不少成本。

为了更好地服务全国各地的育种团队，2004年4月8日，在当地党委和政府的支持下，由育种专家和村民共同组成的“元谋县南繁种子繁育协会”正式挂牌成立，专业从事粮食、油料、瓜果、花卉、蔬菜五大类作物的育繁种，涵盖50多个品种几千个种子组合。

如今，南繁村已成为元谋县种业发展的中心区域，每年带动全县1万余农户参与育种，培养了大批“农民育种专家”，年均助农增收6000多万元。

带动良种选育推广

在元谋县繁育的众多作物种子中，青稞无疑是最受关注的作物之一。

“青稞是西藏自治区的主要粮食作物，目前生产推广的青稞良种有80%培育自青稞育种加代与扩繁（元谋）基地。”西藏自治区农牧科学院农业研究所副所长唐亚伟说。

“我们把拉萨秋收的青稞后代和新品系带到元谋，9月至10月间播种，来年3月收获，正好赶上西藏的春季播种，让青稞每年可以多加代或扩繁一次。”唐亚伟介绍，两地来回倒种让青稞育种的时间缩短了一半，极大提高了青稞的育种效率，加快了新品种的选育步伐。

上世纪90年代，西藏自治区农牧科学院育种工作者就开始在元谋开展青稞育种加代工作。起初，试验田面积小且分散，给试验布局、观察鉴定与田间管理带来麻烦。当时，科研人员还缺乏开展研究工作的配套实验室。

“提出用地需求后，元谋县提供了4块建设用地作为备用土地，让我们挑选，用于实验室和专家公寓的建设。云南省相关部门进行协调，以优惠的价格租给我们591亩土地，进行田间种植。”唐亚伟说。2016年11月，在各方帮助下，西藏自治区农牧科学院在元谋县黄瓜园镇建成了青稞育种加代与扩繁（元谋）基地。

有了长期稳定的异地加代育种基地，青稞育种取得了喜人的成果。西藏自治区农牧科学院利用基地，成功培育出了高寒农区丰产早熟的藏青17、喜马拉23号等品种，以及藏青3000、藏青16、藏青20等河谷高产抗倒伏品种。同时，对藏青2000等高产型品种在基地开展原原种扩繁，并在全区进行大面积示范推广。

今年8月，唐亚伟又听到一个好消息，元谋县西片区集中供水工程预计年底投入使用，将为基地的农业用水提供更加坚实的保障。

据统计，目前元谋县育繁种总面积基本稳定在1.5万亩以上，品种主要有麦类、蔬菜、红花、蓖麻等。

积极推进种业振兴

云南金诚种子科技有限责任公司负责人武成勇最近每天都会到元谋县现代农业产业园的一处工地，紧盯一座两层小楼的施工进度。

“在建的是公司的番茄种子研究院，建成后将拥有元谋首个可以进行分子育种的实验室，加速番茄新品种的研发。”看着即将竣工的研究院，武成勇难掩激动。

起初，金诚公司是一家以番茄种子经销为主的企业，主要销售国外的番茄种子，2010年，武成勇决定投入力量做番茄育种。截至目前，金诚公司育种团队育成番茄新品种10多个，历时10年自主研发的番茄新品种“红凡196”在元谋县及周边地区推广种植5000余亩。

为做好育种工作，元谋县成立了高原特色现代农业重点项目工作专班。专班从全县各部门抽调13人，专门从事种业发展相关工作。

“我们正在抓紧完善元谋县现代种业产业园规划，强化园区、基地示范带动效应，引导种子生产基地建设向产业园集中，培育壮大现代种业新型经营主体。”专班副组长张雷说。

元谋县委书记刘文跃表示，元谋县制定出台了“十四五”现代种业重点产业发展规划，将集中力量打造集种子生产、科研、加工、交易为一体的全产业链育种基地。

随着一粒粒种子从这片金沙江畔的热土走向全国，一幅振兴种业的美好画卷，正铺展开来。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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