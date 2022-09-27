本报成都9月26日电 （记者李凯旋）秋风送爽，四川省成都市天府新区市域（郊）铁路成都至眉山线秦皇寺站前一片火热景象，一排排挖掘机、装载机铆足劲准备发动……9月26日上午，四川省2022年第三季度重大项目现场推进活动举行，本次现场推进重大项目219个、计划总投资5956.3亿元。其中，高速公路开工项目10个，总里程935公里、总投资2198.7亿元，集中开工高速公路项目数量、投资额度均创四川交通历次开工之最。项目预计在今年四季度完成投资近70亿元，明年形成投资350亿元以上。

据介绍，国家设立政策性开发性金融工具以来，共审核通过四川省4个批次备选项目509个、计划总投资8900.2亿元、建议安排基金995.9亿元。目前已投放项目279个、计划总投资5303.3亿元、投放基金478.6亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 06 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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