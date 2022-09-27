本报北京9月26日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布的《2022年人民币国际化报告》显示，人民币国际支付份额超过日元成为全球第四位支付货币。

2021年以来，人民币跨境收付金额在上年高基数的基础上延续增长态势。2021年，银行代客人民币跨境收付金额合计为36.6万亿元，同比增长29%，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，全年累计净流入4044.7亿元。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，人民币国际支付份额于2021年12月提高至2.7%，超过日元成为全球第四位支付货币（前三位为美元、欧元、英镑），2022年1月进一步提升至3.2%，创历史新高。

国际货币基金组织（IMF）发布的官方外汇储备货币构成（COFER）数据显示，2022年一季度，人民币在全球外汇储备中的占比达2.88%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）货币篮子时上升1.8个百分点，在主要储备货币中排名第五。2022年5月，国际货币基金组织将人民币在特别提款权中权重由10.92%上调至12.28%，反映出对人民币可自由使用程度提高的认可。

实体经济相关跨境人民币结算量保持较快增长，大宗商品、跨境电商等领域成为新的增长点，跨境双向投资活动持续活跃。人民币汇率总体呈现双向波动态势，市场主体使用人民币规避汇率风险的内生需求逐步增长。人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度持续完善，服务实体经济能力不断增强。

我国金融市场开放持续推进，人民币资产对全球投资者保持较高吸引力，证券投资项下人民币跨境收付总体呈净流入态势。截至2021年末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.83万亿元，同比增长20.5%。离岸人民币市场逐步回暖、交易更加活跃。截至2021年末，主要离岸市场人民币存款接近1.5万亿元。

中国人民银行表示，下一阶段，将统筹好发展和安全，以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：杨光宇、白宇)

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