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2022天猫双11优惠力度公布 商家扶持举措提上日程

2022年09月27日08:12 | 来源：环球网
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原标题：2022天猫双11优惠力度公布 商家扶持举措提上日程

9月26日，2022天猫双11商家报名正式启动，与此同时，淘宝天猫发布12项商家举措，在种草流量和产品工具上做加法，经营成本上做减法，服务商家备战双11。

据了解，今年天猫双11的优惠力度为跨店每满300-50。商家在预售和开卖时均不用熬夜。预售时间为10月24日晚8点。双11依然是“双节棍”的时间节奏，第一波开卖为10月31日晚8点开始，第二波开卖则从11月10日晚8点开始。

对比两年的天猫双11商家举措，今年在商家的物流能力及内容种草流量支持上，天猫进行了重点加强，商家也表示，支持范围更全面。此外，从网商银行收到的商家天猫双11贷款申请来看，目前商家已进入备货的关键阶段。产品生产周期较长的如服饰、美妆行业的品牌均已开始筹备天猫双11：包括备货生产、营销策略、折扣策略、新品上市等。

(责编：曹淼、李源)
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