黄盛

礼赞新时代，奋进新征程。在迎接党的二十大胜利召开之际，国企改革三年行动主体任务已基本完成，国企改革在众多领域取得了决定性成果，国有资本和国有企业不断做强、做优、做大，为巩固经济回升向好趋势、保持经济运行在合理区间作出了重要贡献。

为梳理国企改革三年行动取得一系列重要的阶段性成果，集中宣传报道国企改革进程中涌现出的鲜活故事，人民网财经组织了“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈，系统、全面、生动地展示国企改革三年行动中的改革成效，及企业员工的精神风貌。

自2020年开展的国企改革三年行动，是落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的施工图，也是推动国有企业改革向纵深发展、引领国资国企高质量发展的重大举措。

在国企改革三年行动收官之际，新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞与新兴铸管股份有限公司党委书记、董事长、总经理何齐书，际华集团股份有限公司总经理夏前军做客人民会客厅，参加人民网“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈，讲述了集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型央企的改革之路。

“改革出效率，改革添活力，企业的稳健发展离不开改革工作的支撑。”贾世瑞在访谈中表示，改革是国有企业永恒的主题，希望通过改革让职工能有更多的获得感，让企业更好地适应市场并实现高质量发展。

加强思想建设工作

为改革发展指明方向

作为中央企业，新兴际华集团涉猎了冶金、轻纺、装备、应急、医药五个主要业务领域以及资产经营管理、现代供应链物流、现代商业服务三个专业化领域，和一个产业投资平台。多元化的产业集团如何进行改革？

在贾世瑞看来，改革阻力首先来自思想观念是否转变。“近年来新兴际华一直在艰难调整，很多历史问题和经营包袱制约了集团的高质量发展。集团上下出现了信心不足、业绩下滑、方向不明、思想涣散等一系列问题，一些人开始产生疑虑，企业发展的道路是否正确？统一思想、凝聚改革合力成了集团公司全面推动改革三年行动的首要任务。”贾世瑞说，思想建设工作非常重要，一个企业的好坏、人心的统一、员工意志的统一，是企业做事的前提。

新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞在访谈中。人民网 许峥摄

为此，新兴际华集团组织开展了“学党史、忆征程、看得失、强信心、创伟业”专题活动，客观总结过往20年来的经验教训，形成了共识——要发展，必须用发展的办法解决发展中的问题。同时，还提出了“十四五”战略规划，确立了“一年走出困局、三年夯实根基、五年再创辉煌”的“135”发展目标，明确了“三大使命、四个立足、五个提升、六大任务”的“3456”总体发展战略，为改革发展指明了目标方向，筑牢了思想根基。

思想根基牢固后，改革跑出加速度。何齐书表示，在新兴际华集团的带领下，新兴铸管不断解放思想，坚决打破一切阻碍发展的惯性思维，全面深化改革，为企业高质量发展注入活力动力。

际华集团也进行了成立以来规模最大的改革。夏前军介绍说，通过统一营销、统一研发、统一生产的“三统一”工作，际华集团从一个管控为主的集团变成了直接参与市场经营的主体；集约化经营和专业化生产的优势凸显。

健全市场化经营机制

激发企业和员工活力

“作为企业，市场从来都不是天生就是你的，天上不会掉下馅饼。‘生的容易死的难’是国有企业的一个现象，也是一个长期没有解决的问题。”在谈到健全市场化经营机制时，贾世瑞如是说。

在国企改革三年行动的部署中，抓好健全市场化经营机制是重要内容之一。这一内容要求强化国有企业市场主体地位，切实维护企业法人财产权和经营自主权；大力推行经理层成员任期制和契约化管理，具备条件的企业特别是商业类子企业，按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出原则，加快推行职业经理人制度；全面推进用工市场化，完善市场化薪酬分配机制，推动薪酬分配向作出突出贡献的人才和一线岗位倾斜，等等。

“市场化经营机制是企业管理的核心问题。”据贾世瑞介绍，集团牵住“三项制度改革”这一“牛鼻子”，坚持“刚性考核”。所属企业经理层全部实现任期制和契约化管理，强激励、硬约束：继2020年二级公司负责人薪酬差距拉到5倍、部分负责人同比降幅超45%后，2021年差距仍在4.6倍。推行“揭榜挂帅”。与经理层任期制和契约化管理相结合，对总部机关、铸管股份、际华股份、资产经营、新兴重工、伊犁农牧部分领导人员市场化选聘。目前，集团党委管理的领导人员中，通过市场化方式选聘24名，占比30.38%。做到“能上能下”。对政治过硬、专业突出、作风优良的干部提拔使用，对思想僵化“躺平”的干部批评教育，对不作为、乱作为、群众反映差的干部组织调整。

新兴铸管也以“三项制度”改革为抓手，推行与市场化经营机制相匹配的选人用人机制、分配体系改革。何其书表示，公司健全了全级次薪酬绩效考核办法，实现责任和待遇刚性挂钩；探索股权激励、超额利润分红、模拟股权分红、项目跟投等机制，激发了基层企业的活力和职工干事创业的积极性、主动性。

“公司以人事变革推动组织变革，推进理念创新和流程变革。”夏前军在谈到际华集团的改革时说，公司推动以价值创造为导向的考核机制，全面激发组织活力和动力，推进项目跟投、超额利润分享、员工持股、内部模拟法人等，全面激发了下属企业和员工的活力。

抓创新就是抓发展

谋创新就是谋未来

新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞（左二）与新兴铸管股份有限公司党委书记、董事长、总经理何齐书（左三），际华集团股份有限公司总经理夏前军（左四）在访谈中。人民网 许峥摄

今年以来，中央企业保持了稳中有进、稳中向好态势。国务院国资委数据显示，今年1月至7月，央企净利润达1.2万亿元，同比增长112.4%，两年平均增长21.3%，营业收入20万亿元，同比增长27.4%，两年平均增长8.8%。亮眼数据背后，是中央企业不断增强研发费用投入强度、把科技创新摆在更加突出位置，主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，持续改善运行质量的结果。

“没有金刚钻就揽不了瓷器活，科技创新就是我们的‘金刚钻’。”在贾世瑞看来，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

过去，由于多种原因，新兴际华集团的创新底子薄、科研队伍弱，科技创新存在不少弱项和短板。为补齐短板，新兴际华集团在国企改革三年行动中聚焦“集团上下一盘棋”，构建集团战略主导、二级主抓关键共性技术应用、三级主攻工艺研究与试验验证的科技创新体系。

“我们成立了科技部，全面抓总科技创新工作，成立智能装备、材料技术研究院，构建关键核心技术攻关新型组织体系。”贾世瑞介绍说，集团注重打造现代产业链链长和原创技术策源地，比如，在冶金铸造领域加大基础研究和颠覆性技术研究投入力度，推进铸管原创技术策源地建设。贯通应急、军需物资装备产业上下游链条，在应急技术创新、生产制造、产业服务等关键环节精准发力，构建良好的产业生态与发展平台，打造应急产业和现代军需产业链链长，等等。

“通过改革等体制机制的创新，让人才、优秀人才为我们所用，关键人才为我所有，才能够实现集团的高质量发展。”贾世瑞表示，在国企改革三年行动决战决胜即将收官之际，新兴际华把建设世界一流企业作为发展战略目标，并将围绕提升技术牵引和产业变革创新力、提升全球竞争力、提升现代企业治理能力、提升企业综合影响力、提升优秀企业家的引领力等方面制定相关实施方案。

(责编：杨曦、高雷)

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