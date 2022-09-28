人民网记者 车柯蒙

今年以来，我国部署实施包括大规模增值税留抵退税在内的新的组合式税费支持政策以及稳经济一揽子政策措施，帮助企业纾困解难，稳住宏观经济大盘，推动中国经济高质量发展。近日，国务院召开常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施。

9月14日，税务总局联合财政部制发公告，明确自2022年9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月；9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税；9月27日，财政部、税务总局、科技部发布关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告……

当前，为巩固经济恢复势头，稳经济一揽子政策接续政策中的各项财政政策措施正加快落实，扩大有效需求稳住经济大盘。

发挥税收宏观调控作用 助稳经济发展大盘

今年以来，包括大规模增值税留抵退税、减税降费、缓税缓等政策“组合拳”持续发力，助稳经济发展大盘。

记者从国家税务总局了解到，截至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中，累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示，具体来看，2022年实施的税收政策有三大特点：一是加大力度，鼓励科技创新。财税部门通过加大政策优惠力度，进一步鼓励市场主体改造和更新设备、加大研发投入，引导资源合理配置，强化企业技术创新能力；二是侧重扶持小微企业，稳定市场主体基本面。今年以来，新的组合式税费支持政策重点向小微企业倾斜，缓解小微企业面临的生产经营困难；三是促进消费稳步复苏。今年以来，包括增加个人所得税专项附加扣除项目、延续实施新能源车辆购置税优惠政策和出台新的阶段性车辆购置税优惠等政策，有力带动消费市场复苏，对稳定宏观经济大盘具有积极意义。

“数据显示，在享受留抵退税政策的企业中，有超过六成以上受益企业将留抵退税资金用于加大研发投入。”中央财经大学政府管理学院杨燕英接受人民网记者采访时表示，新的组合式税费支持政策的实施，不仅以“真金白银”为各类市场主体纾困解难，更让市场主体看到了政府帮助企业渡过难关的明确政策意图，切实提振了市场主体信心，调动了企业发展的内生动力，为持续巩固经济恢复势头奠定了良好的基础。

接续政策持续发力 进一步巩固经济恢复基础

稳住经济发展大盘，税收政策还有多大发力空间？

今年8月30日，财政部公布了《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》），总结了今年上半年财政政策执行情况，并展望下半年财政政策思路。针对落实落细积极的财政政策，《报告》提到，继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利。

当前，按照国务院决策部署，财政部加快落实稳经济一揽子政策接续政策中的各项财政政策措施，并全力支持配合落实好其他政策措施，形成政策合力，巩固经济恢复势头。

在涉税政策方面，财政部要求，在加大宏观政策调节力度方面对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的企业所得税等“五税两费”，9月1日起期限届满后再延迟4个月补缴，涉及缓税4400亿元，在大力促进消费恢复发展方面，将新能源汽车免征车辆购置税政策延长至2023年底……

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬对人民网记者表示，当前我国经济呈恢复发展态势，但下行压力仍然存在，恢复基础不牢固。落实好稳经济一揽子政策接续政策中的各项财政政策措施，有利于减轻市场主体发展负担，为第四季度的经济增长提供后劲。

“下一阶段，在稳经济一揽子宏观政策精准发力的过程中，税收政策应当更加注重与其他宏观政策之间的协同配合，更加精准地将稳增长、保就业、惠民生的宏观政策导向落到实处，从而更好地发挥政策协同效应，切实巩固经济恢复势头。”杨燕英表示。

“下一步，应继续实施和落实组合式税费支持政策，注重精准发力，巩固经济恢复势头。”李旭红表示，在供给端，应针对重点行业、重点领域实施目标指向更明确的结构性减税降费政策，稳定中小微企业发展预期等，更好发挥税收跨周期、逆周期宏观调控作用；在需求端，落实针对保民生、促消费的税收优惠政策，在增强居民的获得感的同时，稳定消费预期。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将持续落实新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施和近期出台的支持企业创新的阶段性减税政策、对制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费政策等，精准释放政策红利。

(责编：杨曦、高雷)

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