郭 珍

原标题：探索生态产品价值实现方式

近期，不少地方公布关于生态产品价值实现机制的建设方案或典型案例。自从《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》印发以来，各地积极探索，为生态产品价值实现提供了实践经验。从经济社会绿色转型角度看，还可根据物品属性类别，分类施策，健全生态产品价值实现机制，提升生态产品供给水平。

依据物品属性，生态产品分为具有公共物品属性的原生态产品，如空气、水源、土壤等产品，以及具有俱乐部物品与私人物品属性的衍生态产品，如由自然生态系统直接提供的木材、水产品、中草药等物质产品，以及人类参与后产出的农产品、休闲旅游等产品和文化服务。

原生态产品的供给能力决定着衍生态产品的供给水平，优质的原生态产品有利于提升衍生态产品的数量与质量。比如，通过生态修复，昔日污水横流的盐田滩涂变为湖水湛蓝、林木翠绿、鸟类成群的城市绿肺。有了清新的空气、洁净的水源、宜人的气候这类原生态产品，更多更好的衍生态产品得以产出，比如景观、农产品等。反过来，衍生态产品的价值增值，又能激发相关主体保护自然生态系统的动力，相应提升原生态产品的供给水平。如此，便可实现自然生态系统的良性循环。

不过，由于不同类型生态产品价值实现的难易程度不同，应合理界定政府与市场的边界，探索生态产品的差异化价值实现机制，使两类生态产品都能得到高质量供给。

进一步改进原生态产品价值实现机制。原生态产品具有非排他性，在价值实现上存在诸多障碍，需要政府主导提供。政府可以通过支付生态产品保护补偿等方式，委托其他地区或主体生产，形成“保护者受益、使用者付费”的利益循环。可参照生态产品价值核算结果、生态保护红线面积等因素，建立兼顾效率与公平、以财政转移支付为主体的纵向生态产品保护补偿机制。由受益地向供给地支付生态补偿，建立效果导向的横向生态产品保护补偿机制。推动不同地区之间开展生态资源权益交易、资源产权流转，形成政府与市场相结合的原生态产品价值实现路径。通过多样化的保护补偿机制，助力原生态产品产生显著正外部性，筑牢生态基地。

进一步完善衍生态产品价值实现机制。衍生态产品具有排他性，由市场供给更有效率。针对市场需求，围绕衍生态产品的供给和价值实现，在生态产业化和产业生态化上下功夫，开发原生态种养产业、环境敏感型产业、生态旅游等新业态、新模式，不断延伸衍生态产品的产业链、价值链、创新链。通过创新发展衍生态产品，提升“绿水青山”等原生态产品的价值，促进其转化为“金山银山”，推动提高生态产品的整体供给能力与水平。

（作者系东北农业大学教授、博士生导师）

(责编：杨曦、陈键)

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