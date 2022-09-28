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“点赞赚钱”有陷阱

郭子源
2022年09月28日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：“点赞赚钱”有陷阱

　　“短视频点赞赚钱”骗局之所以能够得逞，正是利用了人们赚快钱的心理。远离诈骗陷阱，基础是要端正心态，核心是要时刻保护好个人信息。若不幸落入陷阱，要第一时间挂失账户，避免损失扩大。

　　如果有人告诉你，只需动动手给短视频点赞、帮助平台冲流量就能获得不菲收入，你是否会有一瞬间的心动？其实，“短视频点赞赚钱”是一种新型诈骗方式。近日，北京银保监局发布风险提示，不法分子瞄准涉世未深的大学生群体，以点赞短视频领红包为诱饵，让学生无意中泄露自己的银行账号、密码并完成大额充值。

　　“短视频点赞赚钱”骗局之所以能够得逞，正是利用了人们赚快钱的心理。从监管部门披露的案例看，首先，不法分子会通过多种网络渠道发布相关广告，刻意突出“赚快钱”概念，引诱学生上钩；随后，不法分子先让学生做几单并按约定支付报酬，使其放松警惕；然后，不法分子诱骗学生下载所谓的软件平台，以加入会员并充值才能做更大项目为幌子，要求学生输入银行卡账号、密码等核心信息，并完成大额充值；最后，学生发现这个平台再也打不开了，自己的钱也不知所踪。

　　远离“短视频点赞赚钱”诈骗陷阱，基础是要端正心态。大学生希望通过劳动获取一定的报酬，如果行为合法合规，这也无可厚非。但问题是，当低成本、高收益的诱惑来袭，少有人能够逃脱侥幸心理。众人皆知天下没有免费的午餐，但又幻想自己成为那个幸运儿，这种矛盾心理的根源在于缺乏对收益风险关系的理性认知。投资也好，劳务也罢，做之前都应统筹考量收益能否覆盖成本和风险，若预判自己的行为可能存在高风险，就必须果断调整收益预期。

　　远离“短视频点赞赚钱”诈骗陷阱，核心是要时刻保护好个人信息，即个人银行账号、密码、验证码。近年来，尽管诈骗花样不断翻新，但万变不离其宗，因为资金从银行账户流出的操作逻辑从未改变。不法分子若要成功窃取他人资金，就必须获得对方的银行账号、交易密码以及手机的动态验证码等信息，缺一不可。因此，不管以何种借口，只要让你输入银行账号、密码和验证码等信息，都必须保持高度警惕；此外，还要做到不点击陌生链接、不下载来路不明软件，同时保护好自己的面部、指纹、虹膜等生物识别信息。

　　一旦不幸落入“短视频点赞赚钱”的诈骗陷阱，要保持冷静、第一时间挂失账户，避免损失扩大。如何操作？立即联系发卡银行，既可拨打该银行的客服电话，也可就近去线下网点，要求银行将自己的账户挂失、停止支付。这时，不法分子相当于拿到了一个僵尸账户，无法进一步转账。

　　最后要提醒的是，不论是此前的网购钓鱼诈骗，还是现在的短视频点赞诈骗，诈骗方式的多样化并未改变诈骗的原理，只有做到“以不变应万变”，端正收益心态、紧绷资金安全弦、守好合法合规底线，才能给自己上一把攻不破的安全锁。

(责编：杨曦、陈键)
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