王宝会

原标题：消费金融着力优化服务提振需求

受一系列不利因素影响，部分行业和领域的消费需求不旺，如何降低消费信贷成本和扩大居民消费需求成为当前消费金融行业发力的方向。

消费金融公司是多层次信贷市场的重要组成部分，通过适度降低消费金融收费标准、提高产品覆盖度，能有效降低普惠金融服务群体的信贷成本。近日，中国银行业协会发布《中国消费金融公司发展报告（2022）》显示，消费金融公司按照稳定宏观经济大盘和消费需求的政策要求，畅通消费信贷服务实体经济的金融渠道，不断提升金融服务民生的能力和水平，实现业务稳步复苏。

减费让利惠及民众

所谓消费金融公司，是指经银保监会批准，在我国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为我国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

招联金融首席研究员董希淼认为，消金公司是专业从事消费金融业务的正规金融机构，是消费金融市场的重要参与者，消费金融公司业务发展大大提高了消费金融的灵活性和便利性，不仅有效降低了金融消费者的交易成本，还增强了消费金融市场的活力。“专业持牌的消金公司业务覆盖个人消费贷款、信贷资产转让及发行金融债等，作为传统商业银行的重要补充渠道之一，消费金融在减费让利、扩大需求等方面发挥着重要作用。”银保监会有关负责人表示。

《报告》显示，消费金融公司积极倡导并践行绿色低碳环保理念，利用现代金融科技实现无纸化、智能化的全流程绿色金融服务。同时，积极承担社会责任，加大疫情支持政策的宣传力度，充分满足受新冠肺炎疫情影响的困难客户的合理诉求，开辟绿色通道，推出延期还款、减免息费等一系列帮扶措施，确保支持政策及时落地见效。

据不完全统计，2021年，消费金融公司共计为5.6万名客户办理延期还款35.95亿元；为24.7万名逾期客户减免利息2.98亿元；为16.8万名逾期客户减免费用1.63亿元。“消金公司实施延缓还款、减免息费等一系列措施，既是在疫情常态化防控背景下响应监管精神的重要举措，也体现出金融机构自身的社会责任与担当，与广大客户共克时艰，助力市场主体渡过资金难关，有效缓解各方面压力。”易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示。

消费金融公司在支持居民释放消费潜力、推动消费升级方面发挥着重要作用。记者从中原消费金融公司获悉，截至今年6月底，中原消费金融累计放款超5740.97万笔，放款金额2020.98亿元，服务客户1709.60万人，减费让利的真金白银切实惠及消费者，为个人消费信贷市场注入了新的活力。中原消费金融公司总经理周文龙表示，中原消费金融在行业内首次设置贷款冷静期，并推出首借用户可享七天无理由还款服务，不收取任何息费，有效降低了金融消费者的信贷成本。此外，中原消费金融通过站在消费者的角度提供差异化信贷，引导消费者在偿还信贷能力范围内适度消费。

与消费金融使用场景紧密联结的支付端也在积极实施减费让利扶持小微商家行动。财付通公司助理总经理侯锦坤表示，通过不断完善减费对象划分机制，根据工信部划分标准，对企业类客户按照行业类别、交易额等进行综合判断，进一步细分小微企业客户，做到精准助力、有效扶持，在减轻疫情下小微企业、个体工商户的经营压力方面发挥了积极作用。数据显示，2021年9月至2022年6月，微信支付（财付通）在支付服务手续费方面已累计让利约30亿元，惠及小微商家超过2000万家。

新市民服务成“蓝海”

今年3月份，银保监会、中国人民银行联合发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，针对新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，高质量扩大金融供给，提升金融服务的均等性和便利度。

消金机构不断创新消费信贷产品以及优化服务，新市民的工作与生活消费所产生的业务有望成为消费金融的下一个蓝海市场。

“近两年，经济下行压力较大，部分新市民收入水平下降，信贷评级下滑，难以从银行机构获得足够的信贷支持，消费金融公司在一定程度上起到了兜底作用，有效缓解了这部分借款人的资金压力，对于稳定消费、促进经济复苏具有一定的作用。”星图金融研究院副院长薛洪言表示，今年以来，消金公司综合施策落实降成本促消费政策，加大对新市民的金融服务和纾困力度，充分释放了消费潜力。

新市民主要是指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因来到城镇常住，未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的各类群体，包括但不限于进城务工人员、新就业大中专毕业生等，目前约有3亿人。银保监会有关负责人表示，新市民都面临着安居乐业、就业创业、租房买房、孩子上学、老人养老等需求，且这些需求都是实实在在的。

为满足新市民消费信贷需求，招联金融精准让利新市民。今年以来，招联金融推出“新市民筑梦行动”，包含乐业计划、优享计划、优才计划等。其中，针对工作不稳定，频繁更换场所导致生活资金周转困难的新市民，招联金融适时推出乐业计划，依托自身大数据、云计算等先进技术，及时、精准地提供提额、免息、低息等优惠金融产品和服务，并积极为新市民创造更多高质量就业岗位。截至2022年7月，招联金融累计服务新市民1577.62万人，服务范围涵盖31个省份307个城市，逐步扩大对新市民群体的保障覆盖面。

然而，从新市民群体来看，新市民在城市居住时间较短、个人信息透明度不高、缺乏房产等有效抵押物，导致这类客群的金融供给风险大、成本高。“新市民由于征信信息不足、收入不稳定等因素，往往享受不到传统金融机构提供的优质金融服务。因此，需要充分发挥数字技术优势，有效提升普惠金融的服务能力。特别是数字技术较为成熟的消金机构，以大数据为驱动力，可以更好地对新市民进行精准画像，降低金融机构获取客户的成本，及时且准确地了解客户融资需求。”马上消费研究院相关负责人表示，马上消费根据新市民的职业、收入、资金用途等多维度要素，进行智能风控综合决策，确保在风险可控的同时提供相应的贷款额度，帮助新市民客户以解资金上的燃眉之急，对于信用度高、还款表现好的新市民，给予更低利率与更高额度，使新市民客户受惠。

探索发展长效机制

近年来，消金公司按照国家稳经济和促消费的政策要求，启动各类促消费惠民生的专题活动，有效提振了城乡居民消费信心，促进消费预期积极转变。

《报告》显示，截至2021年年底，消费金融公司数量增至30家，贷款余额突破7000亿元，达到7106亿元，同比增长44.2%；资产总额达到7530亿元，同比增长43.5%，与受疫情冲击比较严重的2020年相比有了较大的恢复。贷款余额和资产总额2020年和2021年两年复合增长率分别为22.6%和22.8%，已接近疫情前的年均增速。

“2020年疫情暴发后，我国短期消费贷款增速有所下降，但2021年已经基本恢复至疫情前的增长水平。”董希淼表示，原因主要有两个方面，一方面随着一系列促进经济稳定的政策措施落地见效，2021年居民消费需求有所恢复，短期消费贷款增速逐步增长，带动消费金融公司业务恢复和发展；另一方面消费金融市场吸引了互联网平台、商业银行等机构积极加入，消费金融公司增加到30家，部分新成立的消费金融公司业务发展较快，直接带来了资产总额和贷款余额的增长。

值得注意的是，为增强居民消费贷款意愿，扩大社会有效需求，今年以来，贷款市场报价利率（LPR）已经多次下降。1月、8月公开市场操作和中期借贷便利（MLF）中标利率两次累计下降了20个基点，带动1年期贷款市场报价利率下行0.15个百分点，5年期以上贷款市场报价利率下行0.35个百分点。

“下调LPR有利于降低企业融资成本和个人信贷成本。对于消金公司融资而言，降低融资成本传导到贷款端，直接促使贷款产品的利率降低。”薛洪言表示，现阶段，影响个人消费贷款定价的成本因素主要有资金成本、风险成本、引流成本和其他成本。在经济复苏不稳、疫情多点散发的背景下，个人消费信贷的风险成本并无太大调降空间；引流成本主要涉及与外部流量平台的合作，当前监管以互联网贷款统一监管为契机，应着力理顺消金公司与流量平台之间的利润分配机制，为压缩流量成本奠定基础；其他成本主要与消金公司经营效率有关，未来随着公司治理和经营效率的提升，这部分成本有望实现趋势性压降。

总体来看，压降个人消费信贷成本是个系统工程，需要银行与消金机构共同努力。从中长期看，应探索促进消费潜力释放和消费需求增长的长效机制，深度融入多元消费场景、优化产品设计与业务流程，逐步降低运营成本，提升服务水平。

今年4月份，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》明确，推动商业银行、汽车金融公司、消费金融公司等提升金融服务能力，引导金融机构在风险可控和商业可持续前提下丰富大宗消费金融产品。专家认为，消金公司应加大对居民大宗消费的支持和服务，更好地发挥消费金融的积极作用。

董希淼表示，一要开发针对性的消费金融产品。如推出更多的家电、家装、旅游主题消费贷款等产品，丰富大宗消费金融产品线，全方位契合消费者需求。二要加强大宗消费金融场景建设。与汽车经销商、电商平台、商场超市等合作，嵌入消费金融产品，方便消费者随时随地获取金融服务支持。三要规范大宗消费金融发展。消金机构应在成本可覆盖的情况下，适度降低利率及收费标准，全面准确披露息费水平，提升消费者体验。

随着居民消费意愿和需求的上升，汽车已经取代家电，成为大宗消费的主战场。目前国家正在采取措施大力促进汽车消费。董希淼建议，取消消金公司在汽车消费场景的限制，支持消金公司推出汽车消费金融产品，进一步促进消费升级和内需释放。

(责编：杨曦、陈键)

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