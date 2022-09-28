李芃达

原标题：智能网联汽车进入产业布局关键期

2022世界智能网联汽车大会室外展区。

新华社记者 任 超摄

随着数字经济加速融入，智能网联汽车已成为汽车产业创新发展的重要方向。工信部数据显示，今年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%；17个测试示范区、16个“双智”试点城市完成3500多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备4000余台。

“智能网联汽车正处于技术快速演进、产业加速布局关键时期，其蓬勃发展将带动智能交通、智慧能源、智慧城市等领域深刻变革。我们将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。”在日前举行的2022世界智能网联汽车大会上，工业和信息化部副部长辛国斌说。

车路协同广受关注

作为智能网联汽车最主要的技术路线之一，车路云一体化建设近年来受到广泛关注。在江苏无锡，中国移动主导建设了国家级车联网先导区，目前已经实现400个路口的车路协同改造，部署自主研发云控平台，实现近100个车路协同场景面向行业及民众出行提供服务。同时，项目成果在上海、武汉、南京等多个城市复制应用。

在北京市高级别自动驾驶示范区，329个智能网联标准路口、双向750公里城市道路以及10公里高速公路已完成车路云一体化功能覆盖，网联云控系统实现多路数据融合，支持车网融合的超高速无线通信专网铺设60平方公里，分米级高精度动态地图平台搭建完毕。

“车路协同技术使车辆每万公里碰撞风险降低23%，路侧信息参与关键决策率达37%，交通信控优化令车辆排队长度下降30%。”北京经济技术开发区管委会主任孔磊说，经过两年培育，示范区已引进百度、小马智行等车路云网图相关企业40多家，并与清华大学、北京人工智能研究院、国创中心等高校、科研机构和平台企业，在示范区深入开展新技术的研究应用工作。

经过多年实践，百度在车路协同领域探索出一条“智能单车+网联赋能”的发展路线。“如果将智能单车比作车灯，车路协同就是路灯，在车灯路灯交相辉映下，自动驾驶规模化商业落地的门槛将会大幅降低，安全也将得到进一步保障。”百度集团智能驾驶事业部群组总经理李震宇告诉记者，在产学研政合作模式支持下，百度已经在示范区完成了C4级智慧道路路侧解决方案。例如，百度地图会结合前方路口红绿灯的灯色和倒计时，根据用户车速、位置，实时推荐最佳车速，保证抵达路口时正好绿灯亮起。用户按照绿波车速驾驶，就能够以不停车方式经过前方路口，不仅可以减少等待红灯次数，节约通行时间，也可减少等待红灯带来的能源消耗。

中国科学技术协会副主席张玉卓同样认为，应坚持“单车智能+网联赋能”路线，推动从测试验证转向多场景示范、规模化应用，深化车路云协同发展，辐射带动上下游产业健康发展。针对汽车芯片设备、材料、工艺等短板，识别关键技术，深化基础研究。

“下一步，我们将因地制宜推动车路云一体化的路侧设备建设，根据各区现有条件，结合自动驾驶、智慧交通、智慧城市发展需要，实现更大规模城市道路基础设施智能化升级改造。同时，联合行业头部企业与科研机构共建联合实验室，围绕产业链和车规级芯片深入布局，加强与市场化投资机构合作，构建智能网联汽车产业生态。”孔磊说。

网络安全亟需重视

当前，汽车行业正加快向电动化、智能化、网联化方向发展，网络安全、数据安全、产业安全等各类安全风险也在不断向车联网领域渗透。

“近年来，车辆的网络与数据安全受到各方高度重视。一方面，针对智能网联汽车的网络攻击事件频发，影响车辆行驶安全；另一方面，当车辆违规采集泄露数据时，将严重威胁国家安全。”中国汽车工程研究院副总经理陈涛认为，目前，针对网络安全的监管机制以及全流程网络安全技术研发体系尚未形成，网络和数据安全责任划分也不明确。

奇安信集团副总裁孔德亮分析，从网络角度看，智能网联汽车主要面临远程入侵、近距离攻击、接触攻击3方面风险；对数据而言，有可能在采集层、通信层、应用层、平台层4个层面发生安全事故，直接关系着个人隐私保护、经济社会稳定。对此，奇安信推出车联网安全防护系统，对非法流量和异常接入设备进行阻断和控制，并且标记该设备，防止异常流量或设备再次入侵。

“车联网是新产业形态，迫切需要新思路、新模式和新技术，要加快提升创新研发能力，深入开展前瞻性、战略性、基础性研究，强化核心技术攻关、产品应用创新，积极发展高质量、高性能、高安全的智能网联汽车产品和服务，不断丰富安全供给能力。”工业和信息化部网络安全管理局副局长张光明说。

车联网行业跨度大，技术领域广，构建安全能力离不开产业各界共同探索。“应鼓励科研机构、高校、行业组织和企业各方加强协作，促进产学研用交流合作，推动理论探索、技术交流、示范应用和产业推广，构建优势互补、融合发展的网络安全产业生态。”张光明说。

自动驾驶未来可期

行业数据显示，L2（部分自动化）及以上级别自动驾驶功能在乘用车市场渗透率在年底将达到36%，到2025年这一数字有望达到60%。自动驾驶出租车、无人巴士、自主带客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。

去年8月，百度推出自动驾驶出行服务，目前已经覆盖北京、上海、广州、深圳等12座城市，订单量累计超过100万。“不少网友留言表示，乘车体验与真正司机差别不大，总体上行驶平稳，也很安全。”在李震宇看来，L3级（有条件自动化）自动驾驶具有人机共驾特征，发生事故时难以界定责任方。因此，继L2级之后率先进入商用的很有可能是L4级（高度自动化）自动驾驶，将为更广泛用户提供出行服务。

据轻舟智航联合创始人、CEO于骞观察，以新势力车企、传统车企为代表的整车企业纷纷采用渐进式技术路线逐步推动高级辅助驾驶在高速公路和城市场景应用，而自动驾驶公司企业则多以跨越式技术路线，打造高级辅助驾驶方案为车企赋能。“面向城市场景的高级辅助驾驶应具备包括狭窄道路通行、礼让行人、掉头、自动绕障等功能。因此，搭载的传感器和计算能力必须符合车规级要求，而由此带来的成本、功耗限制需要通过更强算法框架优化和工程化手段解决。”

虽然高级别自动驾驶呈现蓬勃发展态势，但其大规模商业应用还有较长一段路要走。“据统计，2021年自动驾驶投融资总金额达到575亿元，是2019年的6倍之多。我们需要充分利用资本对产业加速和赋能作用，同时需要警惕资本过热带来的企业恶性竞争和低水平重复建设。应让市场主体的重心放在技术创新和产品优化迭代上，而不是让资本盲目炒作。”北京市经济和信息化局副局长王磊说。

(责编：杨曦、陈键)

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