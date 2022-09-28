崔国强

原标题：北斗深度应用水平提升

“今年上半年，我国卫星导航与位置服务产业克服新冠肺炎疫情影响，持续向好，相关企业总体营收水平和盈利能力不断提升，五大区域产值稳定增长。从产业链各环节来看，上游基础器件、中游终端和系统集成以及下游运营服务等各环节的产值，均有不同程度增长。”在日前举行的中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会上，中国卫星导航定位协会会长于贤成说。

据介绍，北斗三号全球系统开通两年多来，在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业领域，以及电力、水利、通信基础设施建设等方面，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。

中国卫星导航定位协会发布的《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币。中国卫星导航定位协会北斗时空技术研究院研究成果表明，行业领域北斗系统应用总量不断攀升。截至2022年6月底，以公安、应急为代表的国家安全领域已累计应用北斗设备近200万台套，以交通运输、能源和金融为代表的重点行业领域已累计应用北斗设备近1200万台套。

政策支持给北斗系统发展带来多重利好。国家各部委近两年共出台了北斗相关规划和政策措施近80项。北斗系统应用具有产业发展优势的五大区域（京津冀、珠三角、长三角、华中和西部地区）和产业发展的重点省市共出台北斗相关政策近200项，鼓励创新研发各种具有北斗功能的终端设备和集成化系统，并探索在国民经济关键领域推动北斗标配化应用，提高北斗应用水平。

自然资源部总规划师武文忠表示，“十四五”期间，自然资源部积极推进北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展。一方面，健全优化基于“北斗三号”的全国基准站服务“一张网”，完成自然资源系统基准站支持“北斗三号”的升级改造，构建基于北斗系统的全国高精度智能化位置服务平台。另一方面，将导航定位与位置服务业作为地理信息产业高质量发展的重要领域，常态化开展自然资源领域北斗应用监测，全面构建自然资源领域北斗系统应用生态，支撑地质调查、助力地灾监测、服务海洋事务等，同时推动北斗短报文应用。

对于北斗产业未来的发展，中国科学技术协会党组成员、书记处书记张桂华表示，要不断加强支撑北斗技术创新发展的研究，开展北斗应用的关键技术和共性技术的持续攻关，在加快创新中优化资源配置，加强产学研协同创新，努力实现芯片、终端、服务、标准一体化的自主化发展格局，让北斗更好地服务国家安全和经济社会发展。

(责编：杨曦、陈键)

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