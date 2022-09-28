张佳欣

原标题：NASA航天器首次成功撞击小行星

NASA的DART航天器和意大利航天局的LICIACube（艺术构想图）。图片来源：NASA

科技日报北京9月27日电 （实习记者张佳欣）综合外媒报道，北京时间今天早上7时14分，在人类对行星防御的第一次测试中，美国国家航空航天局（NASA）“双小行星重定向测试”（DART）任务的航天器成功撞向一颗名为“迪莫弗斯”（Dimorphos）的小行星。

在距离地球1100万公里的太空中，总重600公斤的DART航天器以22500公里/小时的速度与重约500万吨、直径约163米的目标小行星“迪莫弗斯”相撞。

“我们正在开启人类的新时代。在这个时代，我们或许有能力保护自己免受危险的小行星撞击。”NASA行星科学部门主任洛里·格雷兹表示，“这是一件令人惊叹的事！我们以前从未拥有过这样的能力。”

大约6600万年前，一颗小行星砸向地球，恐龙无法避免，最终走向灭绝。而今天，如果又有一颗代表着末日的小行星飞向地球，此次撞击证明，人类或许有能力改变自己被毁灭的命运。

据报道，“迪莫弗斯”围绕着一颗体积更大、直径780米的小行星“迪迪莫斯”（Didymos）旋转，轨道周期约为11小时55分钟。两者都没有对地球构成威胁，但它们成为NASA此次任务的实验对象，目标是改变“迪莫弗斯”的轨道。

此次任务是NASA首次全面展示其可以保护地球的偏转技术。第一个此类任务，即DART，旨在确定有朝一日该技术能否通过航天器以动能撞击的方式偏转近地小行星或彗星，从而保护地球免遭噩运。

近地天体是指轨道距离地球4830万公里以内的小行星和彗星。探测可能造成严重伤害的近地天体的威胁，是世界各国太空研究组织的首要重点。

NASA表示，2013年在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸的直径约18米的陨石是个“严厉的提醒”，提醒人们地外天体对地球及其居民是多么危险，以及行星防御的重要性。据估计，有25000个远大于车里雅宾斯克陨石的近地天体，如果它们撞击地球，可能会造成区域性的破坏。

美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室太空探索部门负责人罗伯特·布劳恩说：“有史以来第一次，我们可测量地改变宇宙中天体的轨道。”

“这次任务有许多创意，它将教会我们有一天如何保护我们自己的星球免受小行星的侵袭。”NASA局长比尔-纳尔逊说，“我们正在证明，行星防御是一项全球性的工作，而且很有可能拯救我们的星球。”

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经