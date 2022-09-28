刘垠

原标题：企业创新积分制专项贷今年将超千亿元

科技日报讯 （记者刘垠）日前，科技部火炬中心发布了《企业创新积分制工作指引（1.0）》（以下简称《指引》）。预计2022年，全国积分企业将达到8万家，专项贷款超过千亿元。

记者了解到，2020年，科技部火炬中心在杭州高新区等13家国家高新区，率先以试点形式探索建立一种基于数据驱动、定量评价、积分赋能、精准支持企业创新发展的新型科技金融政策工具——“企业创新积分制”。目前，已有59家国家高新区开展了“企业创新积分制”应用工作。

据统计，2021年，实行“企业创新积分制”的园区对积分企业提供财政资金支持达56.3亿元，各大银行机构对全国2.23万家积分高新技术企业增信授信289.9亿元。预计2022年，全国积分企业将达到8万家，专项贷款超过千亿元，积分应用场景也将进一步在科技政策、股权投资、企业上市等方面得到拓展。

《指引》指出，“企业创新积分制”核心指标共涵盖3类一级指标及18个二级指标：第一类是技术创新指标，包括研发费用金额、研发费用增速、研发费用占营业收入的比例、科技人员占职工总数的比重、与主营业务相关的发明专利申请量、与主营业务相关的PCT专利申请量、企业技术合同成交额7个指标；第二类是成长经营指标，包括高新技术产品收入、营业收入、营业收入增长率、研究生以上人员占比、研发费用加计扣除所得税减免额、净资产利润率6个指标；第三类是辅助指标，包括吸纳应届毕业生人数、近两年承担建设省级及以上研发或创新平台数量、近两年获得省级及以上科技奖励数量、近两年承担省级及以上科技计划项目数量、获得风险投资金额5个指标。

《指引》还按照电子信息技术领域、生物与新医药技术领域、航空航天技术领域、新材料技术领域、高技术服务业领域、新能源及节能技术领域、资源与环境技术领域、先进制造与自动化领域等国家重点支持的高新技术领域，制定了8套差异化的企业创新积分评价指标体系。在核心指标的基础上，各地方可充分考虑区域差异与特点，自主探索形成地方指标、指标权重和积分计算方法，构建具有区域特色的积分体系。

值得关注的是，科技部火炬中心还开发设计并上线运行了“全国企业创新积分信息管理平台”，基本实现了积分企业数据汇通、创新能力精准画像、指标数据统计分析、创新积分一键生成等便捷化、高效化全流程线上操作功能，做到了指标数据采集汇聚、积分量化、统计分析等全过程留痕，可查询、可追溯。

(责编：杨曦、陈键)

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