付毅飞

原标题：一箭三星！长征六号十连胜

科技日报北京9月27日电 （记者付毅飞）27日7时50分，长征六号运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后以“一箭三星”方式，将试验十六号A星、B星，试验十七号卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

试验十六号A星、B星由中国航天科技集团八院抓总研制，试验十七号卫星由航天科技集团五院抓总研制，该组卫星主要用于国土普查、城市规划和防灾减灾等领域。

长征六号运载火箭是由八院抓总研制的低温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。其700公里高度太阳同步圆轨道运载能力为1吨。

本次任务中，长征六号火箭配置了更大的2.9米直径整流罩 ，相应采用“迎高空风技能”，利用高空风减载技术，可以有效减小侧风引起的附加载荷，提高火箭对风场的适应能力。火箭还首次采用煤油提前加注技术，进一步优化了试验队的工作效率。

长征六号运载火箭于2015年9月20日首飞，是我国新一代运载火箭家族的探路型号。截至目前，长征六号运载火箭已圆满完成10次发射任务，其中9次为“一箭多星”发射。

本次发射是长征系列运载火箭的第440次发射。在不到12小时内，八院2箭3星发射成功，刷新了该院星箭连续发射最短间隔纪录。

上图 长征六号运载火箭发射升空。

新华社发（郑斌摄）

(责编：杨曦、陈键)

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