本报北京电 （记者韩鑫）工信部近日发布的数据显示，今年1—8月，中国电信业务收入实现稳步增长，累计完成10721亿元，同比增长8.2%；按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%。 值得注意的是，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数达16.98亿户，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数（16.78亿户），占比已达50.3%。

分业务来看，固定互联网宽带业务收入保持平稳增长。1—8月，3家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1618亿元，同比增长9.8%，拉动电信业务收入增长1.5个百分点。移动数据流量业务收入低速增长。1—8月，3家基础电信企业完成移动数据流量业务收入4390亿元，同比增长0.5%。新兴业务收入快速增长。3家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—8月共完成新兴业务收入2075亿元，同比增长34.1%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达130.3%和56.4%，数据中心业务收入同比增长15.5%，物联网业务收入同比增长24.5%。

从通信能力和电信用户发展情况来看，5G用户占比已近三成，千兆用户数持续扩大。截至8月末，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。3家基础电信企业的5G移动电话用户达4.92亿户，比上年末净增1.38亿户，占移动电话用户的29.4%，占比较上年末提升7.8个百分点。3家基础电信企业的1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达7055万户，比上年末净增3596万户，占总用户数的12.4%。

(责编：杨曦、陈键)

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