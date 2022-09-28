■ 李嘉宝

近日，中国国务委员兼外长王毅在第77届联合国大会一般性辩论上发表演讲表示，作为联合国安理会常任理事国和世界上最大的发展中国家，中国坚定站在团结合作一边，站在时代潮流一边，站在绝大多数国家共同利益一边。王毅阐述中国对当前国际局势的六点主张，代表中国在联合国舞台再次发出铿锵有力的中国声音，引发国际社会广泛共鸣。

王毅国务委员表示，面对当前各种挑战，习近平主席提出全球发展倡议，吹响重新聚焦发展的“集合号”，呼吁构建全球发展共同体。习近平主席又提出全球安全倡议，为弥补和平赤字贡献中国智慧，为应对国际安全挑战提出了中国方案。

中国的主张坚定明确、顺应大势。要和平，不要战乱；要发展，不要贫困；要开放，不要封闭；要合作，不要对抗；要团结，不要分裂；要公平，不要霸凌。“六要”“六不要”，清晰阐明了中国在一系列重大国际问题上的原则立场。当前，全球发展进程遭受严重冲击，国际发展合作动能减弱，南北发展差距进一步扩大，联合国2030年可持续发展议程的全球落实受到重创。个别国家鼓吹“脱钩”“断链”，掀起逆全球化之风，筑起保护主义壁垒，重拾冷战思维，大搞集团政治，挑动分裂对立，加剧了全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字。世界处在关键十字路口，中国强调和平、发展、开放、合作、团结、公平，回应时代要求，把握历史潮流，为共同构建人类命运共同体指明了方向。

中国的行动扎实有力、彰显担当。从积极参与国际军控、裁军和防扩散进程，到将“坚持和平发展道路”载入宪法；从打造高水平对外开放体系、维护全球产业链供应链安全稳定，到积极参与全球治理和南南合作、向160多个有需要的国家提供发展援助；从全力参与和推动国际抗疫合作，到推进高质量共建“一带一路”；从建设性参与地区及热点问题解决，到坚持标本兼治的主要思路……中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，公共产品的提供者和热点问题的斡旋者。

中国的理念观照世界、引领未来。在变乱交织的世界，中国理念引领时代潮流，为世界和平与发展指明正确方向。人类命运共同体理念着眼全人类的福祉和人类长远发展，勾勒出共建美好世界的新愿景，获得国际社会积极响应和广泛支持，多次被写入联合国决议；全球发展倡议秉持以人民为中心的理念，契合各国人民求和平谋发展的共同心声，为后疫情时代的全球发展凝聚合力；全球安全倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案；共商共建共享的全球治理观呼吁对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，以公平正义为理念引领全球治理体系变革……一系列中国理念唱响国际舞台，不断转化为国际共识、实际行动，利好全球发展，造福各国人民。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，站在新的历史起点，中国将以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，并同世界各国一道，为和平发展尽力，为团结进步担当，携手构建人类命运共同体，共同开创更加美好的世界。

（作者为本报评论员）

(责编：杨曦、陈键)

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