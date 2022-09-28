本报郑州电 （记者谷业凯）记者近日从中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会上获悉，今年上半年，以智能手机为代表的北斗大众消费领域应用数量近1.4亿台，其中支持北斗的智能手机出货量超过1.3亿台。

据了解，北斗三号全球系统开通2年多来，在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域以及电力、水利、通信基础设施建设等方面，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面，正在全面赋能各行各业并实现显著效益。2021年，中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，保持较快增长态势。

上半年，中国卫星导航与位置服务产业克服疫情影响，持续向好，相关企业总体营收水平和盈利能力不断提升，上游基础器件、中游终端和系统集成以及下游运营服务等各环节的产值均有不同程度增长。根据中位协北斗时空技术研究院的统计，截至今年6月底，以交通运输、能源和金融为代表的重点行业领域已累计应用北斗设备近1200万台套，其中交通运输行业应用数量超过800万台套，农业应用数量近100万台套，自然资源领域应用数量近15万台套。

在大众消费领域，以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用获得全面突破，包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品广泛支持北斗。北斗地基增强信息已进入智能手机，可实现米级定位；北斗三号短报文通信服务是北斗应用的一大特色优势，目前国内厂商已经发布具备北斗短报文通信服务能力的大众智能手机，用户即使在荒漠无人区、出海等无地面网络信号覆盖的环境下，也可将文字和位置信息发出，与外界保持联系。

(责编：杨曦、陈键)

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