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T3出行进驻微信交通出行板块 对96座已开通运营城市的用户开放

2022年09月28日10:34 | 来源：科技日报
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原标题：再获腾讯流量扶持 微信九宫格新增T3出行一级入口

　　9月26日，T3出行对外宣布，正式进驻“微信-服务-交通出行”板块。即日起，T3出行在“微信-服务”页面限时提供一级菜单入口“T3打车”，并对南京、成都、武汉等全国96座已开通运营城市的用户开放。这是继华为之后，又一科技巨头在出行领域和T3出行开展深度合作。

　　连续两次获“微信生态”支持 T3出行与腾讯实现深度融合

　　9月26日，微信在“九宫格”限时给T3出行单开了一级菜单入口，用户在“微信-服务-交通出行板块”可见到明显的“T3打车”标识，点击即可进入T3出行小程序进行打车。

　　此前，腾讯于7月在微信九宫格的“出行服务”内，推出了全新的聚合打车功能，就接入了包括T3出行在内的多个打车平台。

　　短短两个月，T3出行先后获得两次“微信生态”的支持，意味着T3出行与腾讯出行服务生态实现了深度融合。一方面，微信的线上生活场景将助力T3出行将打车服务覆盖到更广大的用户群体。另一方面，T3出行也将为腾讯的出行生态注入更多合规运力，进一步完善用户出行体验。

　　至此，T3出行在微信-服务页面拥有了两个入口，也正式成为了腾讯出行服务生态的重要成员。

　　合规率排名行业前五 高合规性获华为、腾讯青睐

　　一直以来，微信“九宫格”代表着微信向第三方服务开放的入口。虽然目前，微信“九宫格”已经扩容，涵盖“金融理财”“生活服务”“交通出行”“购物消费”等四个板块以及20余项服务内容，但想要获取“九宫格”的一席之地，并不容易。

　　“腾讯作为T3出行投资方，同时自身也在布局出行业务，借此微信也能实现更加多元的用户转化。”在网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾看来，微信“九宫格”向T3出行抛出橄榄枝，和腾讯作为T3出行创始投资人之一不无关系。

　　当然，更重要的因素在于，合规已经成为企业布局出行服务必须考虑的前置性命题。

　　有业内专家表示，随着监管趋严以及用户对合规、安全的重视，网约车行业的竞争逻辑已经从此前的“烧钱模式”转变为以“安全合规、优质体验”为导向的经营模式。长远来看，合规运营才是市场竞争核心。

　　据交通部数据，在所有平台中，T3出行订单合规率排行第三，在前五大规模网约车平台中排名第一。“华为、腾讯选择与T3出行合作，很大程度上就是看中了T3出行拥有行业最大规模的合规运力。”该业内人士表示。

(责编：董童、李源)
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