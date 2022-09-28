原标题：新渠道、新服务、新理念，华夏理财APP登场

华夏理财成立两年以来，始终坚守绝对收益投资目标，迭代完善“优质理财工厂”运作模式，通过规模化生产、体系化运作、精细化管理、ESG融合和金融科技赋能，不断提升投资、投研和风控能力，全力构建“1357”全谱系理财产品线。目前，公司管理的产品规模约6300亿元，产品形态丰富、功能多样、投资策略多元。

在勤练内功强化产品生产能力的同时，华夏理财始终积极主动“走出去”，用“市场化”的展业理念和机制锻造全渠道销售服务体系。一方面，华夏理财在依托母行华夏银行全国化经营优势的基础上，已与近40家银行同业建立代销合作关系，代销基础得到有效夯实。另一方面，华夏理财直销渠道建设快速推进，2021年12月30日公司直销柜台上线；2022年9月28日公司直营店——华夏理财APP正式面客，目前公司已初步完成自主服务渠道创建工作。华夏理财总裁苑志宏指出：“华夏理财APP的正式发布将补齐公司全渠道销售体系的最后一环。经过两年的艰苦创业和改革创新，华夏理财的发展基础得到夯实，发展模式逐步清晰，公司正昂首阔步踏上市场化发展的新征程。”

作为行业内首批推出APP的理财子公司之一，华夏理财将在巩固现有代销业务的基础上，创新布局移动互联，以移动终端应用为阵地，匠心打造专属互联网客群，集理财知识学习、市场资讯共享、产品信息披露、金融产品提供等功能的一站式财富管理服务平台。

打开终端可发现，除了具备基础功能外，华夏理财APP的五大特色将给客户带来舒心、放心、称心、专业的理财体验。

华夏理财APP首页采用极简的设计风格，直观展示产品、投教活动和市场资讯等多维内容，设置热销、推荐产品专栏，投资者可以快速捕捉产品精华信息，找到适配服务。而全面的行业资讯以及贴心的投教内容则大大降低了使用者的学习成本，投资体验尤为轻松。

在产品设计上，凭借华夏理财规模化、体系化、精细化和统一化的投资管理能力，APP精选上架的理财产品品类丰富、组合多样，能够满足客户不同风险偏好、不同持有期限、不同期望收益的理财投资诉求。同时，通过交互式、图表化展示，APP为客户带来更清晰的选品体验。打开APP的产品页，整体展示科学合理，其中历史收益表现、净值变化情况等数据信息更是直观地以图表方式呈现，让复杂的数据变得一目了然、简单易懂。

华夏理财APP专属持仓为客户提供了解构式收益分析，投资人既可以在持仓页快速掌握理财余额、盈亏等资产全景，也可以逐一了解持仓产品实际业绩表现，全方位透视产品配置情况、从容规划未来理财。APP适用主流银行卡，绑卡简单、快捷，在保障资金安全的前提下，便捷支付购买。除此之外，客户还可大额汇款线下转账购买，适用于不同的支付场景。申赎全流程，客户均无需担心安全性，华夏理财金融科技筑起了坚实的“防火墙”，保障APP的使用安全无虞。

“基于移动终端应用的互联网理财市场有巨大的发展空间。”苑志宏在APP发布会上表示，华夏理财将继续秉持新渠道、新服务、新理念初心，以互联网的开放创新理念，增强场景营销能力，持续构建全新的理财销售平台生态体系。

(责编：董童、李源)

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