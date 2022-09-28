人民网北京9月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客6850万人次，日均发送旅客623万人次，10月1日为客流最高峰，预计发送旅客800万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周，铁路客流以探亲流、旅游流、短途流为主，整体上保持平稳态势，铁路部门将高效统筹疫情防控和假日运输工作，精准配置运力资源，严格落实站车疫情防控措施，提高客运服务品质，努力创造平安健康、温馨舒适的出行环境。

一是动态灵活安排运力。密切关注全国各地疫情发展态势和疫情防控政策调整变化，根据铁路12306客票预售大数据，科学分析旅客出行规律，建立快速响应机制，灵活制定旅客列车开行方案。加强非风险地区内旅客列车循环开行，满足短途旅客出行需求。为应对突发客流，储备一定数量的热备车组和乘务人员，确保随时能够上线运行。

二是加强站车疫情防控。严格落实国家第九版疫情防控方案，在保证路网通达性的前提下，果断停开、减开涉疫地区旅客列车，持续加强测温验码、通风消毒、分散候车、预留隔离席位等站车疫情防控措施，积极配合属地政府开展“落地检”，推广自助进出站、扫码点餐等无接触式服务，妥善做好应急处置工作，严防疫情通过铁路传播。加强站车宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩、减少聚集走动、保持安全距离，做好自身健康防护。

三是强化客运服务组织。增加客运服务力量，优化旅客进出站流线，动态增加安检、验证通道，加强旅客乘降组织和安检查危，做好中转换乘服务，与公交、地铁、出租车等市政交通有序衔接，确保旅客安全有序出行。保障餐饮、供水、保洁等基本服务，在动车组列车上推行铁路畅行码服务，提升旅客出行体验。切实关爱老幼病残孕重点旅客，积极受理预约，开辟绿色通道，加强爱心服务，最大限度提供出行便利。

四是加大保通保畅力度。继续实施电煤保供专项行动，加强节日重点物资运输，力争国家铁路货运日均装车保持在18万车以上，363家铁路直供电厂存煤量稳定在合理水平，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供可靠运输保障。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。按照国务院联防联控机制规定，2022年9月10日至10月31日，旅客进站乘车需持48小时内核酸阴性证明，请广大旅客提前做好相关准备，出行前加强自身风险防控，配合铁路部门落实站车防疫措施，旅途中请做好个人健康防护，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经