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西气东输四线工程全面开工

2022年09月28日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月28日电（记者戴小河）国家管网集团西气东输四线工程28日正式开工，工程起于新疆乌恰县，止于宁夏中卫市，管道全长约3340公里。

　　国家管网集团董事长张伟说，工程建成后将与西气东输二线、三线联合运行，届时西气东输管道系统年输送能力将达到千亿立方米，将进一步完善我国西北能源战略通道，提升我国天然气管网系统的管输能力，增强系统供气可靠性和灵活性，提高能源输送的抗风险能力。

　　张伟表示，国家管网集团正全力推进油气管网基础设施建设，这两年先后开工中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线等一批国家战略工程，加速织密织牢“全国一张网”，更好保障国家能源安全。

(责编：牛镛、常雪梅)
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