人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，中国海油盐城“绿能港”26日成功接卸首船液化天然气，标志国内规模最大的液化天然气储备基地实现投产。

当日，装载21万立方米液化天然气的“阿尔卡莎米亚”号液化天然气运输船，经过16天、6000海里的航行，在中国海油盐城“绿能港”开始接卸。该船液化天然气由国内首个正式投用的22万立方米液化天然气储罐接卸储存，该船气可供650万户家庭1个月的生活用气。

“这次接卸，我们首次使用了自主研发制造的国内最大尺寸卸料臂和自主研发的控制系统，整个过程非常顺利，验证了全套装备的可靠性。”中国海油盐城“绿能港”项目负责人李峰介绍。

据了解，位于江苏省盐城市滨海港工业园区的中国海油盐城“绿能港”是国家天然气产供储销体系建设及互联互通重点规划项目，一期工程建造10座大型液化天然气储罐，总罐容达250万立方米，是国内规模最大的液化天然气储备基地。按照年处理能力600万吨计算，每年可减排二氧化碳3764万吨，减排氮氧化物66.8万吨，相当于植树造林8000万棵。

近年来，随着我国天然气消费量的快速增长，液化天然气产业快速发展，液化天然气接收站等基础设施建设加速。截至2021年底，我国已建成沿海液化天然气接收站22座，总接收能力9227万吨/年。其中近十年新建接收站达16座，新增接收能力5917万吨/年，复合增长率达10.8%，建设规模位居全球首位。

中国海油董事长汪东进表示，该项目的投产对于华东地区天然气供应渠道的多元化以及天然气储备调峰保供等都具有重要意义，将提升华东地区清洁能源的供应保障能力，助力长江经济带高质量发展。