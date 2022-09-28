原标题：提升服务质量与效率 数字化助力医疗行业发展

目前，在“十四五”数字经济发展的大背景下，数字化成为了医疗行业发展的大趋势。在不久前闭幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，多家企业携医疗创新成果参展。其中，英特尔以“助力中国数字变革”为主题，展示了该公司在数字医疗应用上的实践创新。

2022中国国际服务贸易交易会上的数字医疗展区（受访者供图）

英特尔客户端计算事业部、商用业务部产品总监黄宁表示，如今，5G、人工智能、云计算等新数字技术与传统产业渗透发展，为技术产业带来巨大机遇。针对医疗行业对人工智能技术创新的共性需求，英特尔依托vPro平台技术及解决方案在数字医疗领域的应用场景落地，可以携手合作伙伴搭建数字医疗生态，切实帮助医疗行业应对现实场景难题，通过数字技术提升医疗服务质量与效率。例如，基于英特尔vPro平台搭建的“远程智慧超声系统”目前已在贵州开始应用。该系统可实时远程指导基层医生检查操作，帮助提高医疗效率和诊断质量。

据了解，为保持远端和近端的零误差高度协同，清晰流畅的技术支持对于终端的稳定性也是一种挑战。英特尔商用客户端架构师郝广亮介绍，搭载了英特尔vPro平台的NUC客户端正是“智慧超声系统”的底层基础设施，依托严苛设计要求和测试标准，保障硬件设备在可预测的更新周期内提供更可靠、稳定的性能。

他还提出，为解决院区医疗设备众多，无法保持高度协同发和统一管理的问题，英特尔vPro平台的主动管理技术和端点管理助手，可远程管理和修复设备问题，即使设备关闭、操作系统故障或无响应，只要连接上网络和电源，IT人员均可在远程快速修复设备系统，并在提升运维和医疗效率的同时，为基层医疗能力的提升提供“硬保障”。该平台技术在疫情常态化下，远程保障了隔离病区中医疗设备的平稳运行，助力提升医护的工作效率。

此外，为不断加强人工智能在产业的应用力度、深度和广度，英特尔还展现了包括帮助计算机理解大量图像、声音和文本形式的数据等应用，利用其硬件终端的强大算力支持，提升计算效率和速度。

对此，郝广亮表示，能实现这一效果，是因为英特尔vPro平台采用了高性能混合架构设计，可助力终端轻松实现多任务处理与协作，在面对解决复杂问题时能够提供理想解决方案。以贵州精准健康的智慧超声系统为例，英特尔vPro平台提高了超声血管确诊检查的效率，从平均耗时1个小时以上缩减到10分钟，减少患者等候时间，释放医疗资源。

“我们充分整合优势资源，以高效数字化医疗终端帮助医疗人员精准诊疗，赋能医院的高效运营。未来，英特尔将继续关注数字技术行业，全方位推动数字医疗服务下沉，产出科学技术产场景应用成果，以创新推动医疗行业发展，深化拓展中国数字化变革。”黄宁说。

(责编：董童、李源)

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