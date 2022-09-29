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央行设立设备更新改造专项再贷款

2022年09月29日09:00 | 来源：新华社
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新华社北京9月28日电（记者吴雨）中国人民银行28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。

据介绍，设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。

中国人民银行有关负责人表示，推进经济社会发展薄弱领域进行设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，增强发展后劲。人民银行设立设备更新改造专项再贷款，向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向制造业等领域发放贷款支持设备更新改造。

据介绍，设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。

在实施方面，中国人民银行有关负责人介绍，设备更新改造专项再贷款实行名单制管理。国家发展改革委依托推进有效投资重要项目协调机制，会同各地方、中央有关部门和中央企业形成分领域备选项目清单。该专项再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按月发放。对于金融机构2022年9月1日至2022年12月31日期间，以不高于3.2%的利率向清单内项目发放的合格贷款，人民银行按贷款本金等额提供资金支持。

(责编：王震、陈键)
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