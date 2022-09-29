据“中国旅游集团”微信公众号消息，cdf海口国际免税城将于10月28日开业。依托中免集团自身品牌号召力、运营能力和市场口碑，已有超过800个知名品牌确认入驻海口国际免税城。

据了解，cdf海口国际免税城项目坐落于海口市西海岸城市副中心，紧邻海口重要的交通枢纽新海港，是由中国旅游集团旗下中免集团倾力打造的以免税商业为流量入口，“免税+文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。整个项目总建筑面积93万平方米，由六个地块组成，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造免税商业文旅休闲目的地。其中，位于地块五的cdf海口国际免税城建筑面积28万平方米。cdf海口国际免税城以“悦免税 越自在”为口号，引进上千个国际和国内品牌，包含众多世界知名的免税零售品牌、顶级视效团队WETA独家定制的AURA天际秘林主题中庭、集丰富多元的零售、餐饮为一体的复合业态创新体验、特色尊享的线上线下一体化服务等。

中免集团方面表示，未来，在母公司中国旅游集团的带领下，中免集团将以开放交流、合作创新的态度进一步加强与供应商的战略合作，践行“诚信经营、优质服务”的文化理念，充分发挥商业规划设计、品牌招商、物流配送、运营管理、市场营销、数字化等核心竞争优势，助力海南自由贸易港与国际旅游消费中心建设，为消费者带来更多元的旅游购物新体验。

(责编：曹淼、李源)

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