本报记者 辛 阳

洪家光在车间用卡尺测量加工的工具零件。

新华社发

工装制造车间里，机器轰鸣，火花飞溅。“刀具要磨削得极其锋利，车工具时要眼疾手快，微量地观察和进刀。”洪家光屏气凝神，正在加工用于航空发动机零件的工装工具。

1979年出生的洪家光，是中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司高级技师。从普通技工到车工、数控车双料高级技师，再到企业内聘的高级制造工程师，从业20多年来，他精益求精、努力钻研，先后完成200多项工装工具技术革新，解决300多个工装工具技术难题。

在洪家光看来，车工的一项关键技能便是磨车刀，许多高精度的零部件没有现成的刀具，他就从最基础的技术做起。白天工作之余，他上手练磨刀；晚上回家，他看书琢磨。为了研究不同刀具的特性，他曾花3个月时间跟不同师傅学习，练习磨出上百把质量好、精度高，不同功能和材质的刀具，边实践边总结，积累的心得笔记已有几万字。

“真正的工匠不仅要坐得住‘冷板凳’，还要能精益求精，巧思创新。”洪家光说。航空发动机是航空器的心脏，其高速运转时，不能有任何偏差，近千片不同的叶片必须做到与叶盘完全精准对接。

经过5年1500多次探索尝试，洪家光和同事一次次观察、记录、比对、调整，经历了常人难以想象的煎熬，终于成功突破了毫微之差，研发出航空发动机叶片滚轮精密磨削技术，荣获国家科学技术进步奖二等奖。

去年洪家光被授予“全国优秀共产党员”称号。他的视频教材《车工技能操作绝技绝活》，先后为行业内外2000余人（次）进行专业技能培训。

以洪家光名字命名的“洪家光劳模创新工作室”“洪家光技能大师工作站”，承担起了“传帮带、提技能”的职责。在他与团队成员的共同努力下，工作室申报并获得31项国家专利授权，完成创新和攻关项目84项，成果转化63项。

毫厘之间守初心。当选党的二十大代表后，洪家光对自己的要求更加严格了。“作为一名共产党员，要继续带好头、做榜样，创新实干，为中国品牌中国速度作贡献。”洪家光说。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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