本报评论员

高天流云，牧草如茵。走进祁连山南麓的木里矿区，曾经因非法开采留下的“累累伤疤”，通过种草复绿已基本完成植被覆盖。两年多来，通过采坑回填、渣山复绿、边坡治理等生态修复工程，木里矿区生态系统结构逐渐稳定、水源涵养能力明显提升，总体生态环境趋于好转。

青海是“三江之源”“中华水塔”，青海的生态环境保护关乎国家生态安全和民族永续发展。一段时间里，木里矿区非法采煤问题让高原生态遭受重创，广大群众倍感痛心。“保护好青海生态环境，是‘国之大者’。”习近平总书记多次就木里矿区问题作出重要指示批示，要求“发现问题就要扭住不放、一抓到底”“木里问题要抓好整改，不留尾巴、不留遗憾”。青海坚持以案为鉴，实现了从“懵了”到“醒了”再到“悟了”的转变，坚定了做“中华水塔”守护人的政治自觉，坚定了走生态优先、绿色发展之路的决心。坚持系统施治，聚焦木里矿区这个“点”，一以贯之抓整改整治；延伸祁连山南麓青海片区这条“线”，高标准完成了798个“问题图斑”整治任务；覆盖全省生态保护与修复这个“面”，加快打造青藏高原生态文明高地。坚持产业生态化、生态产业化，在以产业“四地”为主攻方向的绿色发展上迈出坚实步伐。事实充分表明：生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚定不移地贯彻习近平生态文明思想是解决生态环境突出问题的重要政治钥匙。

加强生态文明建设，是贯彻新发展理念、推动经济社会高质量发展的必然要求，也是人民群众追求高品质生活的共识和呼声。木里矿区的绿色蝶变，是新时代我国生态文明建设的生动缩影，是走生态优先、绿色发展之路的实践写照。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，坚持“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”，从思想、法律、体制、组织、作风上全面发力，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有。经过不懈努力，全党全国推动绿色发展的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。习近平总书记强调：“新发展阶段对生态文明建设提出了更高要求，必须下大气力推动绿色发展，努力引领世界发展潮流。”只要我们深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加自觉地推进绿色发展、循环发展、低碳发展，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，人与自然和谐共生的美丽中国图景必将不断展现在世人面前。

“治其本，朝令而夕从”。在木里矿区，非法采煤是“表”，管党治党不严是“本”。木里矿区非法采煤问题综合整治，之所以能够顺利开局、深入推进，深挖彻查背后的腐败问题、从严管党治党是祛病去根的关键所在。实践告诉我们，自然生态要山清水秀，政治生态必须风清气正，全面从严治党是解决生态环境突出问题的重要政治保证。各级党组织要以此为镜鉴，坚决扛起管党治党政治责任，持之以恒推进全面从严治党，把政治生态建设作为基础性、经常性工作抓好抓实。各级领导干部对“国之大者”要心中有数，关注党中央在关心什么、强调什么，深刻领会什么是党和国家最重要的利益、什么是最需要坚定维护的立场，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决把党中央决策部署落到实处。

“建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。”新征程上，坚持以习近平生态文明思想为指引，胸怀“国之大者”，强化政治担当，践行绿水青山就是金山银山的理念，我们就一定能让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，就一定能为子孙后代留下美丽家园，为中华民族赢得美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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