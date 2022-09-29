本报评论部

绿水青山就是金山银山的理念深刻揭示了发展与保护的辩证统一关系，实现了对马克思主义生产力理论的丰富与发展

生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系

在黑龙江伊春，天然林商业性采伐全面停止，良好的生态使这里成为旅游“打卡地”；在内蒙古鄂尔多斯，当地群众将库布其沙漠的漫漫黄沙变为高产良田，依靠种植、畜牧、光伏等产业增收致富；在江苏连云港，随着海域生态持续改善，渔获又丰富起来……党的十八大以来，各地坚持在发展中保护、在保护中发展，实现百姓富、生态美的有机统一，绿水青山就是金山银山的理念在祖国大地上更加充分地展现出来。

2005年8月，时任浙江省委书记习近平同志在浙江安吉的余村考察时，首次提出“绿水青山就是金山银山”的重要论断。在“两山论”的引领下，当地探索出一条经济与生态互融共生的新路子。党的十八大以来，习近平总书记在多个场合对“两山论”进行了更加深刻、系统的理论概括和阐释。“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”“要积极探索推广绿水青山转化为金山银山的路径”……绿水青山就是金山银山的理念深刻揭示了发展与保护的辩证统一关系，实现了对马克思主义生产力理论的丰富与发展，是习近平生态文明思想的重要内容，具有重大的思想价值和现实意义。

“草木植成，国之富也。”党的十八大以来，绿水青山就是金山银山的理念成为全党全社会的共识和行动，绿色发展按下快进键，我国生态文明建设驶入快车道。这十年，看得见的绿色在快速拓展。我国人工林保存面积13.14亿亩，居世界第一位；林草总碳储量达到114.43亿吨，居世界前列；我国建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系，可再生能源发电装机容量超10亿千瓦；新能源汽车保有量超过1000万辆。“看不见”的绿色也在默默生长。“综合能源服务员”“冶金热能工程技术人员”“环境卫生工程技术人员”等一批“绿色职业”应运而生，分类已有133个；全国涌现出一大批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业；垃圾分类、节水节电、“光盘”行动等得到有效推广，越来越多的人自觉选择简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。10年来，我国能耗强度累计下降26.2%，单位GDP二氧化碳排放量累计下降约34%。绿色越来越成为高质量发展的底色。

习近平总书记强调：“绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。”生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。只有把绿色发展的底色铺好，才会有今后发展的高歌猛进。安吉走上生态发展之路后，致富路也拓宽了。安吉以全国1.8%的竹产量创造了全国10%的竹产业产值。安吉的变化，是中国生态文明建设的一个缩影。停止伐木、发展旅游，自然封育、草畜平衡，生态养殖、产业升级……遍布大江南北的一座座城镇、一个个乡村，依托绿色家底，实现了生态效益、经济效益、社会效益的同步提升。实践证明，保护生态环境就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲。

“绿水青山和金山银山决不是对立的，关键在人，关键在思路。”着力增加生态产品供给，加快建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，才能让良好生态环境成为经济社会持续健康发展的支撑点。一竿翠竹撑起一县经济，一片叶子富了一方百姓，一颗果子撑起一片产业……多地的积极探索证明，守绿换金、添绿增金、点绿成金、借绿生金，是可以做到的。当前，我国转向高质量发展阶段，生态环境的支撑作用越来越明显。我们要坚定不移保护绿水青山这个“金饭碗”，利用自然优势发展特色产业，因地制宜壮大“美丽经济”，让良好生态环境成为人民生活的增长点。

人不负青山，青山定不负人。良好生态本身蕴含着无穷的经济价值，能够源源不断创造综合效益，实现经济社会可持续发展。以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，我们就一定能走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，让人民群众在绿水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 07 版）

(责编：王震、陈键)

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